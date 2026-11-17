NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zurich nach Aussagen zu den unternehmerischen Zielen mit einem Kursziel von 650 Franken auf "Outperform" belassen. Dank des Beitrags des übernommenen Spezialversicherers Beazley dürften die Schweizer die eigenen Wachstumsvorgaben für die Ergebnisse je Aktie im Kerngeschäft übertreffen, schrieb Ben Cohen am Dienstag. Die Synergien im Zusammenhang mit Beazley seien seit März auf breiter Front gestiegen./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 01:46 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 01:46 / EST



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ISIN: CH0011075394





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