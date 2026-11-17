DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo: Wohnungsbaukonjunktur bleibt schwach

Der deutsche Wohnungsbau kommt weiterhin nicht in Schwung. Wie das Ifo-Institut mitteilte, stieg der Geschäftsklimaindex für die Branche im Oktober nur minimal auf minus 24,0 von minus 24,7 Punkten im Vormonat. Während sich die Erwartungen für die kommenden Monate etwas aufhellten, bewerteten die Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage schlechter als im September. "Im Wohnungsbau zeichnet sich weiterhin keine durchgreifende Erholung ab", erklärte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. Die Erwartungen blieben trotz der leichten Besserung deutlich im negativen Bereich.

Britische Arbeitslosenquote sinkt leicht und schürt Inflationssorgen

Die Arbeitslosenquote im Vereinigten Königreich ist in den drei Monaten bis September gesunken. Dies verstärkt bei den Entscheidungsträgern der Bank of England die Sorge, dass die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft den Inflationsdruck anheizen könnte. Die Arbeitslosenquote lag nach Angaben des Statistikamts Office for National Statistics vom Dienstag bei 4,6 Prozent, nach 4,7 Prozent in den drei Monaten bis August. Von The Wall Street Journal befragte Volkswirte hatten erwartet, dass die Quote unverändert bei 4,7 Prozent verharren würde.

Deutsche Bank hebt Prognose für nominalen neutralen US-Zinssatz an

Der US-Bericht zu den Verbraucherpreisen für Oktober hat die Ökonomen der Deutschen Bank dazu veranlasst, ihre Schätzung für den nominalen neutralen Zinssatz um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent anzuheben. Der neutrale Zins ist derjenige Satz, der die Wirtschaft bei Vollbeschäftigung und stabiler Inflation im Gleichgewicht hält. Mit Blick auf den Zinspfad der US-Notenbank prognostizieren die Ökonomen der Deutschen Bank nun drei Zinserhöhungen um jeweils 25 Basispunkte, die im Dezember, Januar und März erfolgen dürften, wie sie in einer Research Note schreiben. "Unsere Ökonomen haben auf eine potenzielle Verknappung auf dem Arbeitsmarkt und eine steigende Wohnkosteninflation als mögliche Katalysatoren für zusätzliche Anhebungen hingewiesen."

Chinas Politik wird nächstes Jahr wohl gerade genug tun - BIP-Ziel im Fokus

Chinas Entscheidungsträger werden im Jahr 2027 voraussichtlich gerade genug tun, um ihr BIP-Wachstumsziel zu erreichen, da stärkere Exporte die Dringlichkeit verringert haben, die Binnennachfrage zu stützen, schreiben Volkswirte von Macquarie in einem Kommentar. Im Oktober seien die Exporte um 35 Prozent im Jahresvergleich gewachsen, während die Einzelhandelsumsätze im Jahresvergleich nur um 0,4 Prozent zugelegt hätten. Da das diesjährige BIP-Ziel fast gesichert sei, verlagerten die Entscheidungsträger ihren Schwerpunkt auf die politische Agenda für das kommende Jahr, fügen sie hinzu. Im Jahr 2027 dürften die Entscheidungsträger weiterhin das Notwendige tun, um das Wachstumsziel des Landes zu erreichen, wobei 4,5 Prozent voraussichtlich die Untergrenze bleiben dürften.

Koreas Wirtschaftswachstum dürfte sich 2027 verlangsamen

Die südkoreanische Wirtschaft könnte im nächsten Jahr um 3,2 Prozent wachsen und damit langsamer als die in diesem Jahr geschätzte Expansion von 3,8 Prozent, meinen die Analysten von Goldman Sachs. Das für 2027 prognostizierte Wachstum überträfe dennoch den Bloomberg-Konsens von 2,7 Prozent sowie das langfristige Potenzialwachstum der Volkswirtschaft, schreiben die GS-Analysten in einer Research Note. Die durch künstliche Intelligenz getriebene Nachfrage nach Speicherchips dürfte die Exporte und Investitionen weiterhin stützen, merken sie an. Der Technologieboom dürfte jedoch nur geringe Ausstrahlungseffekte auf die Gesamtwirtschaft haben, da das Wachstum eher durch höhere Speicherpreise als durch größere Absatzmengen getrieben worden sei, das Lohnwachstum gedämpft bleibe und die jüngste Korrektur an den Aktienmärkten den Konsum belasten könne, meinen sie.

Fed-Geldpolitik und schwacher Yen entscheidend für Zinserhöhungen der BoJ

Die Bank of Japan könnte die Zinssätze im Dezember und erneut im März anheben, wobei die US-Notenbank und die Devisenkurse von entscheidender Bedeutung sind, meint Kenji Yamamoto, Ökonom bei Daiwa Securities. "Wenn die Fed auf eine Zinserhöhung im Dezember einen weiteren Schritt im Januar folgen lässt, dürfte der Aufwärtsdruck auf die US-Zinsen und den Dollar anhalten", meint er. "Sollte ein schwächerer Yen über höhere Importpreise die Inflationsrisiken im Inland erhöhen, muss die BoJ zwischen Zinserhöhungen weniger lange abwarten", fügt er hinzu. Der Dollar notierte zuletzt bei 159,55 Yen.

US-Exportbeschränkungen für Chips mit gemischten Folgen für Chinas KI

Die jüngsten Bemühungen der USA, Schlupflöcher zu schließen und China den Zugang zu Spitzenchips für künstliche Intelligenz zu verwehren, könnten Gewinner und Verlierer in der gesamten chinesischen KI-Branche hervorbringen. Dies spiegelte sich am Dienstag in der uneinheitlichen Entwicklung chinesischer Technologieaktien wider. Die USA erließen am Montag Vorschriften, um Chinas Zugriff auf fortschrittliche KI-Rechenleistung, einschließlich der KI-Chips von Nvidia, über Remote-Rechenzentren einzudämmen. Das US-Handelsministerium setzte Malaysia, Thailand, Indonesien, Singapur und Brasilien auf eine Liste von Ländern, die Exportbeschränkungen unterliegen. Für Lieferungen fortschrittlicher Chips in diese Länder sind nun Ausfuhrgenehmigungen erforderlich.

DJG/DJN/apo

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November 17, 2026 03:00 ET (08:00 GMT)

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