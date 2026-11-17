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Pyrum Innovations AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung im Umfang von bis zu 22,3 Mio. €



17.11.2026 / 09:30 CET/CEST

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Pressemitteilung der Pyrum Innovations AG NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DIE ODER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER KANADA ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE GESETZLICH UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG. Pyrum Innovations AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung im Umfang von bis zu 22,3 Mio. € Bis zu 858.533 neue Aktien sollen zu 26,00 € je neuer Aktie platziert werden

Bezugsverhältnis von 5:1

Investitionen in schnelleres Wachstum, Innovation und neu entwickelte Rohstoffe

Webcast zur Kapitalerhöhung am 18. November 2026 Dillingen / Saar, 17. November 2026 - Der Vorstand der Pyrum Innovations AG ("Pyrum", das "Unternehmen", ISIN: DE000A2G8ZX8) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft eine Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2026 beschlossen. Die Pyrum Innovations AG setzt mit der Bezugsrechtskapitalerhöhung einen wichtigen Meilenstein für das nachhaltige Wachstum und Innovation des Unternehmens: Mit einer Bezugsrechtskapitalerhöhung im Umfang von bis zu 22,3 Mio. € schafft das Unternehmen die Grundlage für die nächste Entwicklungsstufe. Bis zu 858.533 neue Namensaktien werden zu einem Bezugspreis von 26,00 € je Aktie angeboten. Das Bezugsverhältnis beträgt 5:1. Darüber hinaus startet das Unternehmen heute parallel zur Bezugsrechtskapitalerhöhung mit der Vorbereitung eines Rump Placements, um im Rahmen der Bezugsrechtskapitalerhöhung nicht bezogene Aktien ausgewählten institutionellen Investoren in Deutschland und im europäischen Ausland anzubieten. Die CapSolutions GmbH wurde hierbei als Placement Agent mandatiert. Der Emissionserlös soll gezielt für zukunftsorientierte Investitionen eingesetzt werden: Neben Investitionen am Standort in Dillingen/Saar und der Beteiligung an Joint Ventures sollen strategische Beschaffungen getätigt und die Eigenkapitalbasis gestärkt werden. Damit schafft Pyrum notwendige Voraussetzungen für nachhaltiges Wachstum und die erfolgreiche Umsetzung der schnell wachsenden Projektpipeline. Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: "Die heute beschlossene Kapitalerhöhung ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur nächsten Wachstumsphase unseres Unternehmens. Der erste Anlagenverkauf in Tschechien, die vielversprechenden Ergebnisse unserer Optimierungsmaßnahmen an den Thermolyseanlagen in Dillingen sowie die umfangreichen Förderzusagen für die Partnerprojekte in Griechenland und Schweden unterstreichen die technologische Leistungsfähigkeit, das politische Interesse und das Wachstumspotenzial unseres Geschäftsmodells. Auf dieser Grundlage wollen wir die nächste Entwicklungsphase von Pyrum konsequent gestalten: mit der zügigen Umsetzung unseres eigenen Werks in Perl, der Realisierung weiterer europäischer Projekte und dem gezielten Ausbau unserer Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich der Rohstoffe der Zukunft. Diese Kapitalerhöhung soll dabei die finanzielle Grundlage schaffen, um auf Basis unserer aktuellen Projektpipeline den Break-even schneller zu erreichen und gleichzeitig unsere Wachstumsstrategie mit der notwendigen unternehmerischen Handlungsfreiheit voranzutreiben." Das Unternehmen plant, die Mittel unter anderem für die strategische Beschaffung und Bevorratung besonders preissensibler Anlagenkomponenten einzusetzen, um sich frühzeitig gegen mögliche Preissteigerungen abzusichern. Gerade die starken Preissteigerungen im Speicher- und Rechenleistungssegment aufgrund des KI-Booms zeigen bereits in dem tschechischen Projekt, dass ein strategischer Einkauf essenziell ist. Darüber hinaus sind Investitionen in eigene Werke und Joint Ventures sowie Eigenkapitalbeteiligungen an weiteren Projektgesellschaften vorgesehen. Damit sollen zusätzliche Umsatzpotenziale erschlossen und der Weg in die Profitabilität beschleunigt werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, um die Anlagentechnologie weiter zu optimieren mit dem Ziel, noch bessere, systemkritische Rohstoffe aus Abfall herstellen zu können. Der neuentwickelte TTB namens "New Standard", der seit dem Sommerumbau großtechnisch hergestellt wird, zeigt, dass Pyrum erst am Anfang der Entwicklung neuer Rohstoffe steht. Im Rahmen der Bezugsrechtskapitalerhöhung werden die neuen Aktien den Aktionären der Gesellschaft öffentlich im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts im Verhältnis 5:1 zum Bezug angeboten, d.h. fünf bestehende Aktien berechtigen zum Bezug einer neuen Aktie. Das Bezugsrecht für Spitzenbeträge, die sich aus dem Bezugsverhältnis ergeben, ist ausgeschlossen. Die Frist zum Bezug der neuen Aktien soll am 19. November 2026 beginnen und am 3. Dezember 2026, 24:00 Uhr (MEZ) enden. Ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen. Ex-Tag soll der 19. November 2026 und Record Date der 20. November 2026 sein. Pyrum bietet am 18. November 2026 um 10:00 Uhr MEZ (in deutscher Sprache) und um 11:30 Uhr MEZ (in englischer Sprache) einen Webcast zur Kapitalerhöhung an. Interessierte können sich unter folgendem Link zur Teilnahme registrieren: Deutsch: https://www.appairtime.com/event/df7f2618-ad0d-458e-aa95-039a962a05b4?utm_source=pyrum-innovations-ag&utm_medium=issuer-share&utm_campaign=event-invite Englisch: https://www.appairtime.com/event/2f578d87-5dcc-4c02-9ad9-cdfabe5a6d4a?utm_source=pyrum-innovations-ag&utm_medium=issuer-share&utm_campaign=event-invite Weitere Details zur Kapitalerhöhung finden sich voraussichtlich ab dem 19. November 2026 im Bundesanzeiger sowie auf der Pyrum-Website unter www.pyrum.net/investoren. Über die Pyrum Innovations AG Die Pyrum Innovations AG revolutioniert seit 2008 den Recyclingmarkt für Altreifen. Das Unternehmen hat eine innovative, proprietäre Thermolysetechnologie entwickelt, mit der Altreifen und bestimmte Kunststoffe nahezu emissionsfrei recycelt werden können. Im Prozess entstehen hochwertige Produkte wie Pyrolyseöl TTO und recovered Carbon Black TTB, die von namhaften Industriepartnern - u. a. aus der Chemie und Reifenindustrie - zur Herstellung neuer Produkte eingesetzt werden. Damit schließt Pyrum den Materialkreislauf und verfolgt ein nachhaltiges Geschäftsmodell im Einklang mit den Klimazielen. Renommierte Zertifizierungen wie die REACH Registrierung für das Pyrolyseöl sowie ISCC PLUS-Zertifizierung für beide Produkte bestätigen die hohe Qualität und Nachhaltigkeit der Produkte und Prozesse. Weitere Informationen unter www.pyrum.net . Kontakt iron AG

Frederic Hilke, Jonas Schneider

Tel: +49 221 9140 9737

E-Mail: pyrum@ir-on.com Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net



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