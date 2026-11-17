Trier / Bergisch Gladbach (ots) -Jury-Mitglied und Spitzenkoch Johann Lafer: "Vielfältige Sortimente und Spezialitäten an den ausgezeichneten Wursttheken bieten den Kunden Freude beim Einkauf und Genussmomente. Die Mitarbeiter an den Theken verdienen meine besondere Anerkennung."Das E-Center Eble in Trier hat sich im Finale des Wettbewerbs "Deutschlands beste Wursttheke 2026" mit einer Nasenlänge Vorsprung durchgesetzt. Die Jury kürte die Wursttheke in der Zurmaiener Straße unter den neun besten Bedientheken in Deutschland zum Sieger. Das E-Center Eble überzeugte in dem zum 25. Mal ausgerufenen Wettbewerb des Salamispezialisten Wiltmann und der vom Jahreszeiten Verlag herausgegebenen Food Magazine Der Feinschmecker wie Der Feinschmecker Special Edition Johann Lafer. "Die Begeisterung ist groß: Unsere vier Mitarbeiter an der Wursttheke sind in Jubelstürme ausgebrochen, als sie von der Auszeichnung erfuhren. Wir haben mit unseren überwiegend selbst gefertigten Produkten zwei Jahre auf dieses Ziel hingearbeitet und es nun auch erreicht", erklärt Inhaber Michael Eble.Die begehrte Auszeichnung steht für hervorragende LeistungenIm Juni und Juli dieses Jahres nominierten die Leser der beiden Food-Magazine ihre persönlichen Lieblingstheken. Die neun Märkte mit den meisten Nennungen erhalten die Auszeichnung "Deutschlands beste Wursttheke 2026". Aus diesem Kreis der Finalisten wählte die Fachjury die Nummer 1. Leicht gemacht hat sich die Jury ihre Entscheidung nicht. "Die Vielfalt der Sortimente, die Qualität wie auch Innovationen und das Engagement der Mitarbeiter an den Theken haben die Jury beeindruckt. Alle ausgezeichneten Märkte waren großartig", resümiert Jury-Mitglied Gabriele Heins, Chefredakteurin von Der Feinschmecker."Der Wettbewerb soll die Kunden auf die Märkte mit hervorragenden Wursttheken aufmerksam machen", erläutert Dr. Ingmar Ingold, Geschäftsführer von Wiltmann, die Zielsetzung. "Die Mitarbeiter im Bedienbereich sollen die Auszeichnungen zu Bestleistungen motivieren."Eigenproduktion als prägendes MerkmalAn der sieben Meter langen Bedientheke des E-Center Eble in Trier stehen etwa 400 verschiedene Wurst- und Schinkenspezialitäten zur Auswahl. Rund 120 davon stammen aus eigener Herstellung und prägen das Profil der Theke. Das Angebot ergänzen Bioprodukte, regionale Erzeugnisse und internationale Delikatessen. Die Sortimentsgestaltung orientiert sich an saisonalen Schwerpunkten, der aktuellen Nachfrage sowie den Wünschen der Kunden. Geschulte Mitarbeiter beraten an der Frischetheke und unterstützen bei der Produktauswahl.***Die neun Finalisten 2026- REWE Center, Hochwaldstr. 20, 02763 Zittau- Combi-Verbrauchermarkt, Ubierstr. 4b, 26723 Emden- MARKTKAUFSpeicher, Gartenstr. 3, 33790 Halle (Westf.)- REWE Center, Berliner Str. 53, 38104 Braunschweig- E-CENTER Eble, Zurmaiener Str. 160 bis 168, 54292 Trier- REWE Supermarkt, Ipftreff 1, 73441 Bopfingen- REWE Familie Kunkel, Magnusstr. 6, 87437 Kempten- Kulinarikwelten E-CENTER Stengel, Waldstr. 101a, 90763 Fürth- GLOBUS Markthalle, Pommernstr. 4, 93073 NeutraublingDie Mitglieder der Jury 2026- Johann Lafer (TV- und Spitzenkoch)- Isabelle Bulling (Influencerin I @holla_die_wildfee)- Gabriele Heins (Chefredakteurin Der Feinschmecker)- Jens Lönneker (Geschäftsführer rheingold salon)- Klaus Mehler (Handelsexperte und Vorstand Krammer-Verlag)- Thomas Müller (Influencer I @fleischbotschafter)- Friederike Wilker (Marketingleiterin Wiltmann)Fragen bitte an:Franz Wiltmann GmbH & Co. KGFriederike WilkerLeiterin MarketingW.-Kleine-Str. 1633775 PeckelohTelefon: +49 5423 17-124E-Mail: friederike.wilker@wiltmann.deOriginal-Content von: Franz Wiltmann GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72981/6391956