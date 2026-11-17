München (ots) -- Schauspielerin und Ex-Fotomodel Bea Fiedler möchte zurück ins Rampenlicht- Carola braucht nach ihrer Trennung eine neue Unterkunft- Neue Folgen "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" ab dem 8. Dezember 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Zwischen finanziellen Sorgen, persönlichen Herausforderungen und der Hoffnung auf eine bessere Zukunft: Die Sozialreportage "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" begleitet wieder Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen. Früher war der Alltag von Bea Fiedler als Schauspielerin und Fotomodel von Glamour geprägt, heute muss sie jeden Cent zweimal umdrehen. Schafft sie es zurück in ihr altes Leben? Carola steht derweil nach einem Liebes-Aus ohne festes Zuhause da. "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" ab dem 8. Dezember 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Die Sozialreportage "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" zeigt in den neuen Folgen wieder Geschichten von Menschen, die an der Armutsgrenze leben. Schauspielerin und Ex-Fotomodel Bea Fiedler träumt von einem Comeback. Einst gehörten Partys und Glamour zu ihrem Leben, heute muss sie mit einer kleinen Rente und Sozialleistungen auskommen.Bei Kölnerin Carola ist das Liebesglück zerbrochen. Nach einer gescheiterten Beziehung ist sie wieder wohnungslos und kommt vorübergehend in einem Hotel unter. Und es folgt eine weitere schlechte Nachricht: Die Zahlungen des Jobcenters bleiben aus.Chris und Sabrina freuen sich über Familienzuwachs. Die Duisburger sind erneut Eltern geworden und dürfen ihre Tochter auf der Welt begrüßen. Doch das Glück wird getrübt: Chris zweifelt daran, ob er tatsächlich der Vater des Mädchens ist.Nach langer Zeit in einer Obdachlosenunterkunft kann Jessika mit ihrer siebenjährigen Tochter Emilia aufatmen und in die eigenen vier Wände ziehen. Aber die Freude wird von gesundheitlichen Sorgen überschattet: Die alleinerziehende Mutter muss sich einer Operation unterziehen. Nun wartet sie auf ein Untersuchungsergebnis, das Klarheit über einen möglichen Tumor bringen soll.Auch bei Willi gibt es Neuigkeiten. Nach vielen Jahren im Zelt hat er mit Daniela eine Partnerin gefunden, bei der er bereits wohnen darf. Seine Vergangenheit lässt ihn jedoch nicht los. Hobby-Nudist Oliver ist wiederum auf der Suche nach der großen Liebe. Mit einem Online-Dating-Profil und freizügigen Fotos hofft er, die passende Partnerin zu finden. In Chemnitz möchten sich Christian und Jenny das Jawort geben, doch die Finanzierung ihrer Traumhochzeit stellt das Paar vor Schwierigkeiten.Neue Folgen "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" ab dem 8. Dezember 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Folgen wurden produziert von Banijay Productions Germany.Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern? - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/armes-deutschland-stempeln-oder-abrackern)Über "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?":Mehr als 17 Millionen Menschen in Deutschland sind von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht, mehr als 5,5 Millionen leben von Bürgergeld. Viele arbeiten hart und müssen dennoch jeden Cent zweimal umdrehen. Andere drehen sich morgens lieber selbst nochmal um, statt zur Arbeit zu gehen. Die Dokumentation "Armes Deutschland" begleitet Menschen, die am Rande der Armutsgrenze leben - und zeigt ihren grundlegend unterschiedlichen Umgang mit ihrer Situation.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6391955