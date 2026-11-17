Mainz (ots) -- Großformatiges, ultradünnes Spezialglas für anspruchsvolle Space-PV-Anwendungen- Formate bis 2 × 1 Meter und Glasdicken von 30 bis 150 Mikrometern- Launch auf der Space Tech Expo Europe 2026 in Bremen, Halle 5, Stand H60Satelliten benötigen eine zuverlässige Energieversorgung, und das mehr denn je, denn moderne Kommunikationssatelliten und Datencenter im All erfordern immer höhere Leistungen. Damit steigen auch die Anforderungen an die verwendeten Schutzgläser: Sie müssen optische und thermische Funktionen erfüllen, möglichst wenig Gewicht hinzufügen und sich in neue Zell- und Fertigungsarchitekturen integrieren lassen.Der Technologiekonzern SCHOTT erweitert deshalb den Formatbereich von SCHOTT Solar Glass exos. Das ultradünne Spezialglas für Space-PV-Anwendungen ermöglicht Formate bis 2 × 1 Meter. Damit können Entwickler die Abmessungen des Solarzellenschutzglases gezielter auf Zellarchitektur, Baugruppengröße und Integrationsprozesse abstimmen. SCHOTT stellt die Formaterweiterung erstmals auf der Space Tech Expo Europe 2026 in Bremen vor."Bei der Entwicklung neuer Solarzell- und Solararray-Architekturen müssen Materialeigenschaften, Format und Integration gemeinsam betrachtet werden. Mit großformatigem SCHOTT Solar Glass exos geben wir Entwicklern eine zusätzliche Designvariable an die Hand. Sie können frühzeitig prüfen, ob größere Glaselemente oder mehrere kleinere Elemente besser zum jeweiligen Systemkonzept passen", sagt Dr. Marc C. Hübner, Product Manager Special Applications. "Wir unterstützen so auch die hochautomatisierte Fertigung von Satelliten in industriellem Maßstab."Schutz und Lichttransmission in einem MaterialDas Coverglas einer Solarzelle erfüllt eine Doppelfunktion. Es trägt dazu bei, empfindliche Zellschichten, Klebstoffe und Schnittstellen vor Umwelteinflüssen zu schützen. Gleichzeitig muss möglichst viel des für die Energiegewinnung nutzbaren Sonnenlichts die Solarzelle erreichen.SCHOTT Solar Glass exos ist ein cerium-dotiertes Spezialglas, das für anspruchsvolle photovoltaische Anwendungen in der Raumfahrt entwickelt wurde. Seine Zusammensetzung ist auf eine hohe Transmission in den für die Energiegewinnung relevanten Spektralbereichen und eine gezielte Absorption ultravioletter Strahlung ausgelegt. Die Cerium-Dotierung hilft, die durch UV- und hochenergetische Partikelstrahlung verursachte Solarisation des Glases zu begrenzen. Dadurch werden strahlungsbedingte Veränderungen der Transmission reduziert. Die UV-Absorption trägt zudem dazu bei, empfindliche Klebstoffe und Schnittstellen innerhalb der Photovoltaik-Baugruppe vor UV-Belastung zu schützen. Mit einem Wärmeausdehnungskoeffizienten von 6,9 × 10^-6 K^-1 im Temperaturbereich von 20 bis 300 °C ist das Glas auf die thermischen Anforderungen z.B. moderner III-V-Multijunction-Solarzelltechnologien ausgerichtet.Mehr Formatoptionen für neue ZellarchitekturenSCHOTT Solar Glass exos kann in Abmessungen bis 2 × 1 Meter gefertigt werden. Der größere Formatbereich ermöglicht es, das Coverglas an unterschiedliche Zell- und Baugruppenkonzepte anzupassen. Je nach Anwendung können Entwickler prüfen, ob ein größeres zusammenhängendes Glaselement oder eine Lösung aus mehreren kleineren Elementen die geeignete Konfiguration darstellt. Vorteile ergeben sich auch bei der automatisierten Fertigung in großen Maßstäben, die durch die großformatigen Gläser deutlich erleichtert werden.Dies kann insbesondere bei der Entwicklung größerer Photovoltaik-Baugruppen und neuer Integrationskonzepte relevant sein. Neben etablierten III-V-Multijunction-Zellen werden derzeit auch Perowskit-Solarzellen und Tandemkonzepte für mögliche Anwendungen in der Raumfahrt untersucht. Solche Architekturen stellen spezifische Anforderungen an Materialkompatibilität, optische Eigenschaften, Schutzfunktion und großflächige Integration.Ultradünnes Glas aus dem Down-Draw-VerfahrenSCHOTT fertigt SCHOTT Solar Glass exos im eigens entwickelten Down-Draw-Verfahren. Dabei wird das Glas aus der Schmelze senkrecht nach unten zu einem dünnen Glasband gezogen. Das Verfahren erzeugt ultraflache, feuerpolierte Oberflächen auf beiden Seiten. Eine nachträgliche Politur oder chemische Dünnung ist nicht erforderlich. Neben der geringen Materialstärke ermöglicht das Verfahren eine hohe Dimensionspräzision und die Fertigung großformatiger Glassheets.SCHOTT Solar Glass exos ist in Glasdicken von 30 bis 150 Mikrometern vorgesehen. Die für ein Projekt verfügbaren Abmessungen, Dicken, Toleranzen und Lieferformen werden anwendungsspezifisch abgestimmt.Integration beginnt bei der MaterialauswahlBei großformatigem ultradünnem Glas hängen die mechanischen Bedingungen nicht allein von der Glasdicke ab. Auch Abmessungen, Kanten- und Oberflächenqualität, Kontaktpunkte, Unterstützung und Bewegungsabläufe beeinflussen die Belastungen, die bei Transport, Handhabung und Weiterverarbeitung auf das Glas wirken.Das Handling- und Integrationskonzept sollte deshalb frühzeitig auf die jeweilige Zellarchitektur, die Glasabmessungen und den vorgesehenen Fertigungsprozess abgestimmt werden. SCHOTT unterstützt Kunden dabei, Materialeigenschaften, verfügbare Formate und anwendungsspezifische Anforderungen gemeinsam zu bewerten.SCHOTT Solar Glass exos befindet sich derzeit im ECSS-Qualifizierungsprozess. Eine speziell auf das Produkt abgestimmte Antireflexbeschichtung sowie leitfähige Beschichtungen sind verfügbar.Premiere auf der Space Tech Expo Europe 2026SCHOTT präsentiert die großformatige Erweiterung von SCHOTT Solar Glass exos vom 17. bis 19. November 2026 auf der Space Tech Expo Europe in Bremen.Fachbesucher können sich in Halle 5, Stand H60, mit den SCHOTT-Experten über verfügbare Formate, optische und thermische Materialeigenschaften sowie die Integration ultradünner Gläser in moderne Space-PV-Architekturen austauschen.Link: SCHOTT Solar Glass Exos (https://www.schott.com/de-de/products/solar-cell-cover-glasses-p1001000/product-variants)Trademarks: SCHOTT Solar GlassÜber SCHOTTDer internationale Technologiekonzern SCHOTT produziert hochwertige Komponenten und leistungsfähige Materialien wie Spezialglas, Glaskeramik und Polymer. Viele Produkte von SCHOTT kommen in High-Tech-Anwendungen zum Einsatz, die heutige technologische Grenzen verschieben - beispielsweise als Wellenleiter in smarten AR-Datenbrillen, als Glaskeramik-Spiegelträger in den weltgrößten Teleskopen oder als Laserglas in der Kernfusionsforschung. Pioniergeist macht die rund 17.400 Mitarbeitenden in über 30 Ländern zu kompetenten Partnern für zahlreiche Branchen wie Gesundheit, Hausgeräte, Unterhaltungselektronik, Halbleiter, Optik, Astronomie, Energie sowie Luft- und Raumfahrt. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte SCHOTT einen Umsatz von 2,83 Milliarden Euro und ein EBIT in Höhe von 230 Millionen Euro. SCHOTT wurde 1884 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mainz (Deutschland). Das Unternehmen gehört der Carl-Zeiss-Stiftung, die mit der Dividende die Wissenschaft fördert und ihre Geschäfte mit ausgeprägtem sozialem Verantwortungsbewusstsein führt. Weitere Informationen unter www.schott.com.Pressekontakt:Christine FuhrManager Corporate CommsSCHOTT AG, Hattenbergstraße 10, 55122 MainzTel.+49(0)6131 66-4550E-Mail: christine.fuhr@schott.comOriginal-Content von: SCHOTT AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/23114/6391953