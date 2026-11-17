Karlsbad (ots) -Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN BRK), die in Deutschland verbindliches Recht ist, soll gewährleisten, dass Menschen mit Behinderung gleichberechtigt teilhaben können. "Das erstreckt sich über sämtliche Lebensbereiche", betont Esther Scholz-Minkwitz, Ergotherapeutin und Verbandsvorsitzende des DVE (Deutscher Verband Ergotherapie e.V.). Sie fährt fort: "Auf politischer Ebene müssen Bund, Länder und Kommunen die Vorgaben der UN BRK in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen beachten". Über das hinaus, was von Seiten der Politik passiert, sieht es der DVE als eine Pflicht an, seine Mitglieder mithilfe eines neu überarbeiteten Aktionsplans anzuhalten, die Umsetzung der UN BRK in der täglichen Praxis sicherzustellen.Der menschenrechtliche Ansatz, dem die UN BRK folgt, lautet: Behinderung wird nicht nur als individuelles Merkmal verstanden, sondern auch als Ergebnis von Barrieren in der Gesellschaft. Diese Barrieren sind sowohl physischer Natur als auch in den Köpfen der (Mit-)Menschen verankert. Die Bemühungen aller müssen also in mehrere Richtungen gehen. Dies sieht auch der modifizierte und an bestimmten Stellen konkreter formulierte Aktionsplan des DVE vor. Grundsätzlich - so sieht es der DVE - sollten sich alle Menschen und erst recht die Ergotherapeut:innen im Verband stets hinterfragen und überlegen: "Was kann ich selbst tun, um etwas zur Umsetzung der UN BRK beizutragen?".Diese Ziele verfolgt die UN BRKDie UN BRK soll für die Einhaltung der allgemeinen Menschenrechte sorgen; eine Behinderung darf nicht der Grund für eine Benachteiligung sein. Die UN BRK begründet also keine "Sonderrechte", sondern soll Menschen mit Behinderung das gewährleisten, was allen zusteht: Gleichbehandlung, Schutz vor Diskriminierung, Barrierefreiheit, inklusive Bildung, selbstbestimmtes Leben, Teilhabe am Arbeitsleben, Zugang zu Justiz, Gesundheitsversorgung und politischen Rechten. Die Umsetzung erfolgt durch die Anpassung vieler Rechtsgebiete, etwa im Bildungs-, Arbeits-, Sozial- und Baurecht sowie durch Maßnahmen, die Barrierefreiheit und Inklusion schaffen. Mit diesen Zielen vor Augen haben Ergotherapeut:innen im DVE den ersten, nach dem Inkrafttreten der UN BRK ausgearbeiteten Aktionsplan überarbeitet. Konkretere Formulierungen und das Ergänzen überprüfbarer Maßnahmen sollen es Ergotherapeut:innen erleichtern, die Ziele der UN BRK in ihre praktische Arbeit zu integrieren und generell Prozesse partizipativer zu gestalten.Ziele des DVE Aktionsplans: eine wertschätzende Haltung zeigen, mit gutem Beispiel vorangehen...Zentrale Punkte des DVE Aktionsplans sind die persönliche Haltung, die Einstellung zu Anderen und wenn nötig eine Verhaltensänderung - auch als Ergotherapeut:in im beruflichen Kontext. Der DVE erinnert daher seine Mitglieder mit den Impulsen des Aktionsplans daran, sich kontinuierlich selbst zu reflektieren, was für die tägliche Praxis beispielsweise bedeutet, sich von Prägungen oder sonstigen äußeren Einflussfaktoren freizumachen und anderen empathisch gegenüber zu treten. Etwa, wenn es darum geht, nach Behinderungserfahrungen gemeinsam Bewältigungsstrategien und Lösungen zu entwickeln, um die betroffene Person zu stärken und für künftige diskriminierende Situationen zu wappnen. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass der Großteil von Behinderungen "erworben" ist: Die wenigsten Menschen kommen mit einer Behinderung oder Beeinträchtigung zur Welt. Die Mehrzahl der Menschen mit Behinderung haben diese aufgrund eines Unfalls oder einer Erkrankung. Es kann jede und jeden treffen und daher sollten sich alle Menschen gut überlegen, wie sie in einer solchen Lebenslage behandelt werden möchten und sich entsprechend verhalten, nämlich respekt- und würdevoll, vielleicht sogar liebevoll. Denn das ist es, was jedes Individuum benötigt, um als Mensch Anerkennung zu erfahren. Je mehr Menschen sich so verhalten, desto positiver beeinflusst dies den Prozess hin zu einer inklusiven Gesellschaft.... und zu einer diversitätssensiblen und inklusiven Gesellschaft beitragenDer DVE nutzt diese neuere Version, um die Ziele der UN BRK nochmals an alle Ergotherapeut:innen heranzutragen und die Umsetzung konkreter einzufordern. Orientiert am Vorbild der Standards menschenrechtlicher Aktionspläne benennt auch der Aktionsplan des DVE Handlungsfelder wie Bildung - auch Ausbildung - oder Forschung. Der DVE setzt sich dafür ein, mehr Inklusivität in Bewerbungs- und Aufnahmeverfahren für ergotherapeutische Ausbildungsprogramme zu verankern, um mehr Menschen mit einer Behinderung oder Beeinträchtigung eine für sie bedeutungsvolle, zu ihnen passende Tätigkeit zu ermöglichen. Menschen mit Behinderung haben an vielen Stellen Anforderungen oder Bedürfnisse, um mehr Barrierefreiheit zu erleben oder Themen, die Teilhabe ermöglichen oder eben verhindern. Um dies auch wissenschaftlich zu erforschen und zu belegen, wäre es im Sinne des Aktionsplans, wenn Forschende für ihre Arbeit Selbstvertretungsgruppen oder -verbände kontaktieren. Im Rahmen von Partizipation, sprich gleichberechtigter Teilhabe an Forschung, könnten Forschende auch Aufträge von Selbstvertretungsgruppen annehmen, um praxisorientiert zu forschen.Digitales Upgrade beim DVE für mehr BarrierefreiheitEiner der Schritte, die der DVE im Rahmen des aktualisierten Aktionsplans einfordert, ist zunehmende Barrierefreiheit. In diesem Zusammenhang ist der DVE als der maßgebliche Verband der Ergotherapeut:innen in Deutschland dabei, die eigene Website kontinuierlich neu und dabei barrierefrei gestalten zu lassen. Die Maske ist übersichtlicher gestaltet, Informationen lassen sich schneller finden und es haben zudem weitere Anpassungen, etwa bei der Schrift, stattgefunden. Außerdem wurden Informationen und Checklisten speziell für Menschen mit Behinderung ergänzend aufgenommen. Schritt für Schritt tragen der DVE und seine Mitglieder so zu mehr Teilhabe für Menschen mit Behinderung bei.Informationsmaterial zu den vielfältigen Themen der Ergotherapie gibt es bei den Ergotherapeut:innen vor Ort; Ergotherapeut:innen in Wohnortnähe auf der Homepage des Verbandes unter https://dve.info/service/therapeutensuche. Zum Podcast gerne hier entlang: https://dve-podcast.podigee.io/. Außerdem: https://www.instagram.com/dve_ergotherapie/Pressekontakt:Angelika Reinecke, Deutscher Verband Ergotherapie e.V. 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