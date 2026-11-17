Norderstedt (ots) -Auf internationalen Airports starten und landen die Flugzeuge im Minutentakt. Allein der Frankfurter Flughafen kommt täglich auf mehr als 1.200 Flugbewegungen. Um einen pünktlichen und sicheren Flugbetrieb zu gewährleisten, müssen alle Abläufe zuverlässig ineinandergreifen. Process Intelligence eröffnet hier neue Möglichkeiten für Analyse, Steuerung und Automatisierung. Wie aus Prozessdaten konkrete Handlungsempfehlungen werden und welche Rolle KI-Agenten dabei spielen, erläutern die Experten von Lufthansa Industry Solutions im neuen Whitepaper "Process Intelligence in Aviation".Die Luftfahrt ist eine Branche, in der Daten generell eine hohe Bedeutung haben. Egal ob Check-in, Boarding, Crewplanung, Gepäckhandling, Wartung oder die sichere Abwicklung von Starts und Landungen, die Luftfahrt eignet sich besonders gut, um das Potenzial von Process Intelligence (PI) maximal zu nutzen. "Während Business Intelligence vor allem den Status quo zeigt, versteht PI die Abfolge von Prozessen, ermöglicht Root-Cause-Analysen und schafft damit die Grundlage für proaktive Handlungen", sagt Jurgen Gakovi, Expert Consultant Process Intelligence bei Lufthansa Industry Solutions (LHIND).Process Intelligence nutzt Transaktions- und Ereignisdaten und rekonstruiert daraus die tatsächlichen Abläufe. Auf diese Weise werden Engpässe, Abweichungen und ihre Ursachen über System- und Prozessgrenzen hinweg sichtbar. Damit verändert sich die Rolle der Prozessanalyse. Während klassisches Process Mining vor allem rückblickend zeigt, wie Prozesse ablaufen, rückt mit Process Intelligence der laufende Betrieb in den Fokus. Unternehmen können so frühzeitig kritische Zustände erkennen, Entscheidungen vorbereiten und bei Bedarf automatisiert Maßnahmen auslösen.MRO-Prozesse: 90 Prozent Kostensenkung durch Process IntelligenceWie das in der Praxis aussieht, zeigt eine von der Lufthansa gemeinsam mit LHIND entwickelte PI-Lösung für den Bereich MRO (Maintenance, Repair and Overhaul). "In der Luftfahrt fehlen selten die Daten. Aber es war bisher schwierig, sie über Systeme, Organisationen und Partner hinweg zusammenzuführen", sagt Philipp Krusemeyer, Senior Director Digital TechOps bei der Lufthansa. Mit Process Intelligence wird das nun möglich.Gerade bei MRO-Prozessen ist das Zusammenführen der Daten elementar. Müssen doch alle Komponenten nach Austausch oder vorsorglicher Bestellung innerhalb bestimmter Fristen wieder in den Materialkreislauf zurückgeführt werden. Bei hochwertigen Bauteilen können verspätete Rückführungen erhebliche Kosten und Vertragsstrafen verursachen. "Mit Process Intelligence konnten wir die daraus resultierenden Kosten um mehr als 90 Prozent senken", so Lufthansa-Manager Krusemeyer. Das gilt unter anderem auch für die Kaffeemaschinen an Bord der Lufthansa-Jets. Diese gehören nicht nur zu den am häufigsten von der Crew zur Wartung angemeldeten Teilen, sondern haben auch einen fünfstelligen Neupreis."No AI without PI!"Der zunehmende Einsatz von KI in Unternehmen - Stichwort Enterprise AI - erhöht die strategische Bedeutung von Process Intelligence zusätzlich. Denn allgemeine KI-Modelle kennen zunächst weder die konkreten Prozesse noch die Regeln, Abhängigkeiten und aktuellen Zustände eines Unternehmens. Für sinnvolle Entscheidungen benötigen sie diesen geschäftlichen Kontext. "Die KI muss verstehen, in welchem geschäftlichen Zusammenhang eine Entscheidung steht. Process Intelligence erzeugt diesen Kontext", erklärt Prof. Dr. Wil van der Aalst vom Lehrstuhl für Process and Data Science an der RWTH Aachen im Interview für das neue LHIND-Whitepaper. "Kurz gesagt: No AI without PI!"Van der Aalst rät dringend dazu, durch Process Intelligence Leitplanken einzuziehen, mit denen KI-Agenten sicher navigieren können. "Einige Organisationen wollen den Schritt der Transparenz überspringen und Agenten direkt auf gewachsene, undurchsichtige Systemlandschaften loslassen. Das ist keine gute Idee. Ein Agent, der die Prozesslogik und ihre Wechselwirkungen nicht kennt, trifft unter Umständen falsche Entscheidungen in hoher Frequenz", so der PI-Experte.Vertiefende Informationen zu Process Intelligence, zur Verbindung mit künstlicher Intelligenz sowie konkrete Anwendungsbeispiele aus der Luftfahrt finden sich im neuen LHIND-Whitepaper "Process Intelligence in Aviation", das hier kostenlos heruntergeladen werden kann: Process Intelligence in Aviation | LHIND (https://www.lufthansa-industry-solutions.com/de-de/studien/whitepaper-process-intelligence-in-aviation)Über Lufthansa Industry SolutionsLufthansa Industry Solutions ist ein Dienstleistungsunternehmen für IT-Beratung und Systemintegration. Die Lufthansa-Tochter unterstützt ihre Kunden bei der digitalen Transformation ihrer Unternehmen. Die Kundenbasis umfasst sowohl Gesellschaften innerhalb des Lufthansa Konzerns als auch mehr als 300 Unternehmen in unterschiedlichen Branchen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Norderstedt beschäftigt über 3.000 Mitarbeitende an mehreren Niederlassungen in Deutschland, Albanien, der Schweiz und den USA.Pressekontakt:Wibke BorgstedeTel.: +49 151 5892 0835E-Mail: wibke.borgstede@lhind.dlh.deOriginal-Content von: Lufthansa Industry Solutions, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128057/6391950