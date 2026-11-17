Mainz (ots) -Unter dem Motto "Wir sagen Dankeschön" präsentiert Giovanni Zarrella in seiner Musikshow nationale und internationale Stars und würdigt Menschen, die im Stillen Großes leisten. Für musikalische Highlights sorgen unter anderem Howard Carpendale, Beatrice Egli, Maite Kelly, Matthias Reim und die Band PUR. Außerdem freut sich Giovanni Zarella auf den internationalen Superstar Ronan Keating. "Die Giovanni Zarrella Show", wird am Samstag, 21. November 2026, um 20.15 Uhr live aus Offenburg im ZDF übertragen.An diesem besonderen Abend richten sich die Scheinwerfer nicht nur auf die Stars auf der Bühne, sondern auch auf Menschen, die sonst häufig im Hintergrund stehen. Giovanni Zarrella würdigt ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sowie stille Heldinnen und Helden des Alltags, die mit ihrem Engagement im vergangenen Jahr Großes bewirkt und für besondere Momente gesorgt haben. Ihnen und vielen weiteren Menschen, die sich tagtäglich für andere einsetzen, soll an diesem Abend ein ganz besonderes Dankeschön gelten.Mit Peter Maffay, Johannes Oerding und Tim BendzkoFür den musikalischen Rahmen sorgen zahlreiche Stars des deutschen Schlagers sowie internationale Gäste. Gemeinsam mit Giovanni Zarrella machen sie den Abend zu einer großen musikalischen Dankeschön-Show voller Emotionen, Überraschungen und besonderer Begegnungen. Mit dabei sind unter anderem Howard Carpendale, Beatrice Egli, Matthias Reim und Anna-Carina Woitschack. Für besondere Duett-Momente sorgen Sonia Liebing und Bernhard Brink, Maite Kelly und Kerstin Ott sowie die kölsche Band Höhner und der bayerische Liedermacher Oimara. Peter Maffay und Johannes Oerding präsentieren zwei Titel aus ihrem aktuellen Nummer-1-Album. PUR, Heinz Rudolf Kunze und Tim Bendzko bringen deutsche Popmusik auf die Bühne. Für internationalen Glanz sorgt Ronan Keating.Musikalische Hommage und besonderes WiedersehenEin musikalisches Dankeschön hat Giovanni Zarrella mit seiner Band und Gästen für die in diesem Jahr verstorbenen Musiklegenden Bonnie Tyler und Dolly Parton vorbereitet. Bei dieser emotionalen Hommage werden unter anderem Alexander Klaws und Juliette Schoppman im Duett mit dabei sein. Nach vielen Jahren ein besonderes Wiedersehen der beiden Finalisten der allerersten "Deutschland sucht den Superstar"-Staffel aus dem Jahr 2003.Giovanni Zarrella löst an diesem Abend auch sein Versprechen aus der großen Sommerparty im August ein: Nachwuchskünstlerin Kavila wird mit ihrer eigenen Musik auf der großen Showbühne stehen. Bei seinem Open-Air im Fernsehgarten hatte er die Sängerin überrascht und spontan auf die Bühne eingeladen.KontaktBei Fragen zu "Die Giovanni Zarrella Show" im ZDF erreichen Sie Mailin Erlinger telefonisch unter 06131 - 70-14588 oder per E-Mail unter erlinger.m@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie während und nach der Live-Show unter http://dgzs.setfotografie.de/ sowie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/diegrosseweihnachtsshow) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "Die Giovanni Zarella Show" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/shows/die-giovanni-zarrella-show-102)- Pressemappe "Die Giovanni Zarrella Show" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/die-giovanni-zarrella-show-wissenswert)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6391986