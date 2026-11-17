Köln (ots) -Parshad Esmaeili erhält am 3. Dezember die 1LIVE Krone in der Kategorie "Beste Unterhaltung". Die Verleihung von Deutschlands größtem Musik-Award findet im Lokschuppen in Bielefeld statt.Die 1LIVE Redaktion würdigt Parshad Esmaeili für ihr Schaffen als Künstlerin, die mit klarer Haltung und ganz eigenem Blick die Welten Comedy, Popkultur und gesellschaftliche Themen verbindet. Sie erweitert die Blickwinkel, aus denen Comedy erzählt wird und macht daraus ihre eigene Form von Unterhaltung: nah, laut und mit Herz.Auf Social Media und mit ihren funk-Formaten erreicht sie ein Millionenpublikum. In "Parshads Balkan Rallye" stürzt sie sich in ein Abenteuer voller Chaos, Humor und echter Emotionen. Mit "Neo Match up" zeigt sie bei ZDFneo, dass sie ihren eigenen Vibe auch ins Fernsehen bringt. Und in ihrem Buch "Papa weg. Mama müde. Ich laut." wird sie persönlich und erzählt von ihrer Kindheit, ihrer Familiengeschichte und dem Gefühl, sich oft allein durchkämpfen zu müssen. Zuletzt wurde außerdem bekannt, dass Parshad bei der Neuauflage von "Wetten, dass..?" im Dezember aus dem Backstagebereich berichtet."Parshad ist eine Entertainerin mit ganz eigener Stimme. Sie bereichert die deutsche Unterhaltungslandschaft um Perspektiven, die zu selten im Mittelpunkt stehen. Sie bringt Menschen zum Lachen und beweist, dass große Unterhaltung vor allem eines braucht: Persönlichkeit", so die Begründung der 1LIVE Redaktion.Mit der Auszeichnung für die "Beste Unterhaltung" gehört Parshad Esmaeili zum Kreis bedeutender Preisträgerinnen und Preisträger, zu denen Felix Lobrecht, Carolin Kebekus und Tahsim Durgun zählen.Die 1LIVE Krone wird am 3. Dezember 2026 live ab 20:15 Uhr im WDR Fernsehen, im Stream auf 1live.de, im Radio bei 1LIVE, auf dem 1LIVE YouTube-Channel und in der ARD Mediathek ausgestrahlt.Pressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6391982