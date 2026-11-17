Vor dem Hintergrund eines anhaltenden Krieges gegen den Iran steht die Welt vor hohen Energiepreisen. Dazu kommen fatale Naturereignisse und Extremwetter. Viel zu debattieren also auf der COP31. Alle Jahre wieder: Tausende Delegierte, Lobbyist:innen und Journalist:innen sind zu den UN-Klimaverhandlungen, diesmal in Antalya in der Türkei, zusammengekommen. Damit ist gerade die größte Bühne für den Beginn der Verhandlungen der weltweiten Klimapolitik ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n