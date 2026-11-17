Fürth (ots) -Ob für den Cappuccino am Morgen oder den Vierbeiner zu Hause: Gute Qualität muss nicht teuer sein. Das zeigt die aktuelle November-Ausgabe des Verbrauchermagazins ÖKO-TEST. Sowohl der Bio-Drink Hafer Barista mit Soja von BIO SONNE als auch die Knuspermahlzeit mit Huhn von MIEZE KATZ erhalten das Gesamturteil "gut". Besonders erfreulich: Beide Produkte überzeugen in wichtigen Teilbereichen sogar mit Bestnoten.Gute Inhaltsstoffe zum kleinen PreisIm Test von insgesamt 27 Barista-Haferdrinks aus (Bio-)Supermärkten, Discountern und Drogeriemärkten punktet der Bio-Drink Hafer Barista mit Soja der NORMA-Eigenmarke BIO SONNE mit einem starken Ergebnis. Bei den Inhaltsstoffen vergeben die Testerinnen und Tester die Bestnote "sehr gut". Auch in Sachen Preis kann sich der Haferdrink von NORMA sehen lassen: Mit nur 1,25 Euro pro Liter gehört er zu den günstigsten im Test. Für vergleichbare Produkte anderer Anbieter werden dagegen teilweise mehr als drei Euro pro Liter fällig.Auch für Vierbeiner gibt es beste Qualität zum DiscountpreisKatzen gelten bekanntlich als anspruchsvolle Feinschmecker. Was im Napf landet, wird genau unter die Lupe genommen - auch von ÖKO-TEST. Unter 23 getesteten Katzentrockenfuttern für erwachsene Katzen sichert sich die Knuspermahlzeit mit Huhn der NORMA-Eigenmarke MIEZE KATZ ebenfalls das Gesamturteil "gut". Besonders überzeugend fällt dabei die ernährungsphysiologische Bewertung aus: Hier vergibt das Tester-Team die Note "sehr gut". Auch bei der Untersuchung auf Schwermetalle erhält das Produkt die Bestnote, und das zu einem äußerst günstigen Preis: Für eine vier Kilogramm schwere Katze liegen die berechneten Futterkosten je nach Aktivität bei gerade einmal sechs bis acht Cent pro Tag.Qualität, die sich immer wieder bestätigtZwei völlig unterschiedliche Produktkategorien, ein gemeinsames Ergebnis: Bei NORMA gehen gute Qualität und dauerhaft günstige Preise Hand in Hand. Das bestätigen auch die aktuellen Bewertungen von ÖKO-TEST. Regelmäßig werden Produkte des Fürther Discounters von unabhängigen Verbrauchermagazinen wie ÖKO-TEST geprüft und schneiden dabei mit guten bis sehr guten Ergebnissen ab. NORMA unterstreicht damit immer wieder den Anspruch, Verbraucherinnen und Verbrauchern geprüfte Qualität zum kleinen Preis anzubieten.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6392002