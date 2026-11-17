München (ots) -- Jan kämpft mit einem Räumungsschutzantrag um seine Wohnung- Ralf bekommt die Chance, sich einen großen Lebenstraum zu erfüllen- Eine neue Folge "Hartz und herzlich - Rückkehr nach Trier-West" am 17. November 2026 um 20:15 Uhr, immer dienstags bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Für Jan und seine dreijährige Tochter Jolien wird die Wohnsituation zur existenziellen Belastungsprobe. Dem alleinerziehenden Vater wurde die Wohnung gekündigt, die Räumung steht kurz bevor. Ralf kann hingegen auf einen besonderen Moment hoffen: Sein Sohn Steven möchte ihm einen lang gehegten Herzenswunsch erfüllen. Für Justin stehen Veränderungen an. Nach seinem Aus bei der Bundeswehr muss er ohne Job und ohne feste Unterkunft neu anfangen. Eine neue Folge "Hartz und herzlich - Rückkehr nach Trier-West" - am 17. November 2026 immer dienstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Jan weiß nicht, wie es für ihn und seine dreijährige Tochter Jolien weitergehen soll. Dem 47-Jährigen wurde das Mietverhältnis gekündigt und die Räumung der Wohnung steht unmittelbar bevor. Seine letzte Hoffnung ist ein Räumungsschutzantrag. Doch ausgerechnet jetzt kann Jan seinen Anwalt nicht erreichen. Deshalb versucht der alleinerziehende Vater, den Antrag selbst zu formulieren. Die Aussichten auf Erfolg sind gering, trotzdem will Jan nichts unversucht lassen. Kann er verhindern, dass er und seine Tochter die Wohnung verlieren?Ralf steht ein besonderer Ausflug bevor. Seit seiner Kindheit ist der 59-jährige Fan des FC Bayern München und träumt davon, seinen Verein einmal live im Stadion zu erleben. Diese Begeisterung hat er an seinen Sohn Steven weitergegeben. Der 37-Jährige hat lange gespart, um seinem Vater den Wunsch zu erfüllen. Gemeinsam mit ihren Frauen Hanne und Peggy geht es nach München. Für Vater und Sohn wird die Reise zu einem emotionalen Erlebnis.Justin steht vor einem Neuanfang. Der 23-Jährige musste die Bundeswehr verlassen und hat derzeit weder einen Job noch eine feste Unterkunft. Auf der Suche nach Unterstützung telefoniert er verschiedene Ämter ab. Gleichzeitig muss sich Justin finanziell stark einschränken. An Friseur- oder Restaurantbesuche ist mit Bürgergeld für ihn kaum zu denken. Deshalb möchte er möglichst schnell wieder eigenes Geld verdienen - und hat bereits eine Idee.Eine neue Folge "Hartz und herzlich - Rückkehr nach Trier-West" am 17. November 2026 um 20:15 Uhr, immer dienstags bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Sendung wird von UFA SHOW & FACTUAL GmbH produziert.Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Hartz und herzlich - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/hartz-und-herzlich)Über "Hartz und herzlich":"Hartz und herzlich" beleuchtet die Zustände in verschiedenen Städten Deutschlands mit einer hohen Arbeitslosenquote. Die Doku-Reihe blickt auf das Leben der dortigen Bewohner und erzählt die Geschichten der Personen, die am Rande des Existenzminimums stehen. Wie bestreiten Menschen ihren Alltag, die mit ähnlichen Rahmenbedingungen konfrontiert sind? Welche Hoffnungen, Träume und Schicksalsschläge beschäftigen sie?Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6392009