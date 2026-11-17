Mainz (ots) -Offene Forderungen sind für viele Unternehmen in Deutschland eine Belastung. Laut einer Befragung des Kreditversicherers Coface mussten zuletzt 82 Prozent länger als vereinbart auf ihr Geld warten. Zum Jahresende kommt für Betriebe ein zusätzliches Risiko hinzu: Viele Forderungen aus dem Jahr 2023 erreichen ihre Verjährungsfrist. Gerade zum Jahresende lohnt sich deshalb ein genauer Blick auf ältere Außenstände, bevor wichtige Fristen verstreichen.Für viele Unternehmen rückt mit dem Jahreswechsel ein oft unterschätztes Thema in den Fokus: die Verjährung offener Forderungen. Nach deutschem Recht gilt für die meisten Handelsforderungen eine Verjährungsfrist von drei Jahren. Die Frist beginnt dabei nicht mit dem Rechnungsdatum, sondern erst zum Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Für Forderungen, die im Jahr 2023 entstanden sind, endet diese Frist in vielen Fällen zum 31. Dezember 2026. Kürzere Fristen gelten in der Transport- und Logistikbranche, wo viele Ansprüche aus Fracht-, Speditions- und Lagergeschäften bereits nach einem Jahr verjähren.Aus offenen Rechnungen können echte Verluste werdenVerjährte Forderungen verschwinden rechtlich nicht automatisch. Allerdings kann sich der Schuldner nach Eintritt der Verjährung auf diese berufen und die Zahlung verweigern. Dadurch sinken die Chancen, offene Forderungen erfolgreich durchzusetzen, erheblich. "Für Unternehmen ist die Verjährung weit mehr als eine rechtliche Formalie. Sie kann dazu führen, dass offene Rechnungen endgültig abgeschrieben werden müssen und somit direkt auf die Liquidität und das Ergebnis wirken", sagt Ralph Cohausz, Geschäftsführer der Coface Debitorenmanagement GmbH.Hinzu kommt die weiterhin angespannte Zahlungsmoral im deutschen Geschäftsumfeld. Im Rahmen einer aktuellen Coface-Befragung zum Zahlungsverhalten berichten 82 Prozent der Unternehmen von Zahlungsverzögerungen bei ihren Kunden. Gleichzeitig steigt der Anteil sehr lange überfälliger Forderungen. Solche Außenstände gelten als Warnsignal, da mit zunehmender Verzugsdauer auch das Risiko eines Zahlungsausfalls steigt.Wer rechtzeitig handelt, behält OptionenUnternehmen müssen den Eintritt der Verjährung nicht tatenlos hinnehmen. Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Fristablauf gehemmt werden, etwa durch einen gerichtlichen Mahnbescheid, eine Klage oder laufende Verhandlungen mit dem Schuldner. Erkennt der Schuldner die Forderung an, beispielsweise durch eine Teilzahlung, kann die Verjährungsfrist zudem neu beginnen. Entscheidend ist jedoch, rechtzeitig aktiv zu werden und offene Forderungen nicht bis kurz vor Fristablauf liegen zu lassen. "Für viele Forderungen ist auch kurz vor Ablauf der Verjährungsfrist noch nicht alles verloren. Wer rechtzeitig handelt, kann den Eintritt der Verjährung unter Umständen verhindern und die Chancen auf eine erfolgreiche Beitreibung verbessern", sagt Ralph Cohausz. "Entscheidend ist, frühzeitig aktiv zu werden und bei Bedarf erfahrene Spezialisten für B2B-Inkasso einzubinden."Der beste Schutz vor Forderungsausfällen beginnt lange vor Ablauf einer Verjährungsfrist. Wer die Bonität seiner Geschäftspartner regelmäßig überprüft, Risiken früh erkennt und bei Zahlungsrückständen konsequent agiert, erhöht die Chancen auf eine erfolgreiche Beitreibung deutlich. Während Bonitätsinformationen und Kreditversicherungen dazu beitragen können, Zahlungsausfälle von vornherein zu vermeiden oder finanziell abzusichern, unterstützen spezialisierte Inkassodienstleister dabei, bereits bestehende Forderungen erfolgreich durchzusetzen.Über CofaceCoface zählt seit mehr als 100 Jahren zu den weltweit führenden Unternehmen im Kredit- und Risikomanagement und unterstützt Firmen dabei, in einem unsicheren und dynamischen Umfeld erfolgreich zu sein und zu wachsen. Unabhängig von Größe, Standort oder Branche bietet Coface ihren 100.000 Kunden in rund 200 Märkten umfassende Lösungen an: Warenkreditversicherung, Wirtschaftsauskünfte, B2B-Inkasso, Absicherung von Einzelrisiken, Bürgschaften, Factoring.Pressekontakt:Coface, Niederlassung in DeutschlandSebastian Knierim - Pressesprecher -Tel. 06131/323-335sebastian.knierim@coface.comwww.coface.deOriginal-Content von: Coface Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51597/6392021