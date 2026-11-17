Zürich / Genf - Die Deutsche Bank hat laut Recherchen verschiedener Medien über Jahre hinweg Vermögen russischer Oligarchen von ihren Schweizer Standorten aus betreut. Dazu sollen auch Personen gehörte haben, deren Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin dem Institut intern bekannt war. Mehrere Medien, darunter der «Spiegel», der «Standard», die «New York Times» und die «Financial Times», haben nach eigenen Angaben Millionen interne Dokumente ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.