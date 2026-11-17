Zürich / Genf - Die Deutsche Bank hat laut Recherchen verschiedener Medien über Jahre hinweg Vermögen russischer Oligarchen von ihren Schweizer Standorten aus betreut. Dazu sollen auch Personen gehörte haben, deren Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin dem Institut intern bekannt war. Mehrere Medien, darunter der «Spiegel», der «Standard», die «New York Times» und die «Financial Times», haben nach eigenen Angaben Millionen interne Dokumente ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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