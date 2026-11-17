Die Springer Nature-Aktie befindet sich seit Wochen in einem Aufwärtstrend. Innerhalb der letzten zwei Monate konnte der Kurs des Wirtschaftsverlages um gut +20% zulegen. Am Dienstagmorgen klettert die Aktie auf ein neues 12-Monatshoch. Was steckt hinter der starken Performance und sollten Anleger jetzt noch in die Springer Nature-Aktie investieren? Solide Umsatzentwicklung Springer Nature hat heute Morgen starke Zahlen für die ersten neun Monate ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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