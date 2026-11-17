Das Fehlen von Face-ID ist einer der größten Kritikpunkte am iPhone Duo. Mit iOS 27.3 will Apple nun eine Gesichtserkennung nachliefern. Doch die hat ihre Grenzen. Mit einem Startpreis von 2.300 Euro ist das iPhone Duo Apples mit Abstand teuerstes Smartphone. Trotzdem bekommt man nicht in jedem Bereich die besten Komponenten. Im Vergleich zu den Pro-Modellen muss man Abstriche bei der Kamera machen, mit Blick auf alle anderen iPhones zudem bei der ...

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