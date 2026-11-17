Wentorf bei Hamburg (ots) -Gestiegene Reparatur- und Ersatzteilkosten verteuern die Autoversicherung zum Jahreswechsel. Ein Tarifwechsel kann viele Hundert Euro jährlich sparen. Was dabei wichtig ist, erfahren Fahrzeughaltende hier.Warum steigen die Kfz-Versicherungskosten 2027?Die Kosten für die Schadenregulierung sind seit 2017 um 70 Prozent gestiegen: Allein 2025 verteuerten sich Werkstattkosten um das Dreifache der regulären Verbraucherpreise; auch Ersatzteilkosten erreichten ein neues Hoch. Das belegen die Daten des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV).Was können Autofahrende dagegen tun?Die Kfz-Versicherer passen ihre Preise zum 01.01.2027 an. Autofahrende werden im Herbst über die neuen Beiträge benachrichtigt, können bis zum 30.11.2026 regulär kündigen und in einen günstigeren Tarif wechseln."Das Sparpotenzial bei einem Wechsel beträgt oft viele Hundert Euro jährlich, denn die Konkurrenz innerhalb der Branche ist enorm", sagt Jan Schust, Gründer und CEO von Tarifcheck.de, dem drittgrößten Onlinevergleichsportal Deutschlands.15 bis 20 Prozent mehr Frühwechselnde im Vergleich zu 2025Autofahrende reagieren 2026 besonders schnell: "Seit Mitte Oktober ist die Kfz-Versicherungswechselquote bei uns kontinuierlich 15 bis 20 Prozent höher als 2025", kommentiert Schust, "2025 fanden die meisten Wechsel erst in der zweiten Novemberhälfte statt, ein Viertel davon in den letzten vier Tagen vor dem Stichtag am 30.11. Es bleibt abzuwarten, wie sich die nächsten Tage entwickeln."Was beim Wechsel wichtig ist: Tipps für günstige, leistungsstarke Kfz-Tarife"Achten Sie auf zentrale Leistungen", sagt Kristina Vogt, Kfz-Versicherungsexpertin bei Tarifcheck.de, "dazu gehören beispielsweise eine Haftpflichtversicherungssumme von mindestens 100 Millionen Euro, ein umfassender Akkuschutz für E-Autos in der Kaskoversicherung sowie der Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit im Schadenfall."Der kostenlose, unverbindliche Vergleich (https://www.tarifcheck.de/kfz-versicherung/) auf Tarifcheck.de zeigt minutenschnell das individuelle Sparpotenzial: "Fahrzeughaltende werden Schritt für Schritt durch den Vergleich geführt, erhalten dabei zahlreiche Spartipps und können auf Wunsch bequem online wechseln", erklärt Vogt.Quellen:- GDV: Autoreparaturen werden immer teurer - Kfz-Versicherer erwarten 2026 nur ein knappes Plus (https://www.gdv.de/gdv/medien/medieninformationen/autoreparaturen-werden-immer-teurer-kfz-versicherer-erwarten-2026-nur-ein-knappes-plus-217374)- Tarifcheck.de: Kfz-Versicherung wechseln (https://www.tarifcheck.de/kfz-versicherung/wechseln/)Über die Tarifcheck24 GmbHDie mehrfach ausgezeichnete TARIFCHECK24 GmbH überzeugt seit mehr als 25 Jahren bundesweit Millionen Menschen. 2001 von Jan Schust gegründet, ist Tarifcheck.de mittlerweile das drittgrößte Onlinevergleichsportal Deutschlands. Der Fokus liegt auf Nutzerfreundlichkeit und Qualität, auf Transparenz, Objektivität sowie strengsten Datenschutzstandards. Das Portfolio umfasst kostenlose Vergleichsmöglichkeiten für Versicherungen, Finanzen, Energie, Internet und Mobilfunk.Pressekontakt:TARIFCHECK24 GmbHKristina VogtHead of Public Relationskristina.vogt@tarifcheck.de+49 (0)40 730 98 288Original-Content von: TARIFCHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73908/6392032