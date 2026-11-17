Original-Research: PNE AG - from First Berlin Equity Research GmbH
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to PNE AG
First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 8,30.
Zusammenfassung:
PNE verzeichnete in den ersten neun Monaten einen Anstieg des EBITDA um 65% J/J auf €43,9 Mio. Dies war maßgeblich auf den starken Beitrag des Segments Stromerzeugung zurückzuführen. Das Management bestätigte die kürzlich angepasste Prognose für 2026: ein AEBITDA von €65 Mio. bis €80 Mio. sowie ein EBITDA von €60 Mio. bis €75 Mio. Auf Basis der Neunmonatszahlen haben wir unsere EBITDA-Prognose für 2026 leicht angehoben. Für das vierte Quartal erwarten wir weitere Projektverkäufe sowie einen saisonal bedingt starken Beitrag aus der Stromerzeugung. Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung ergibt ein unverändertes Kursziel von €8,30. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 62%).
Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.
You can download the research here: PNE3_GR-2026-11-17_EN
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