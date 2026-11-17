Der globale Technologiekonzern FPT belegt im Ranking 2026 von KPMG France und Numeum den 85. Platz unter den französischen Anbietern von digitalen Dienstleistungen und Technologieberatung und konnte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 20 Plätze verbessern. Dieser Aufstieg ist auf ein Umsatzwachstum von rund 50 in Frankreich zurückzuführen, was die Ausweitung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens und seine gestärkte Wettbewerbsposition auf dem Markt widerspiegelt.

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Das jährliche Ranking berücksichtigt 175 Anbieter digitaler Dienstleistungen sowie Engineering- und Technologieberatungsunternehmen auf der Grundlage ihres in Frankreich erzielten Umsatzes im Jahr 2025. Die parallel zum Ranking veröffentlichte Studie Grand Angle ESN ICT von KPMG und Numeum zeigt einen tiefergreifenden Wandel in der Branche auf, bei dem sich generative und agentische KI als wichtige Triebkräfte herauskristallisieren, die die Geschäftsmodelle auf dem gesamten französischen Markt für Technologiedienstleistungen neu gestalten.

Das Wachstum von FPT in Frankreich baut auf langjährigen Beziehungen zu großen Unternehmen und dessen immer wichtigerer Rolle bei deren digitaler Transformation auf. Seit dem Markteintritt im Jahr 2008 hat das Unternehmen mit Branchenführern wie Airbus, La Poste, SNCF, Air Liquide, CANAL+, Sagemcom und Quadient zusammengearbeitet und dabei fundiertes Branchenwissen mit Kompetenzen in den Bereichen KI, Cloud, Daten und Unternehmensmodernisierung kombiniert, um Innovation und betriebliche Effizienz voranzutreiben.

2026 intensivierte FPT diese Beziehungen weiter und baute gleichzeitig die Zusammenarbeit in strategischen Branchen aus. Zuletzt unterzeichnete das Technologieunternehmen eine neue Fünfjahresvereinbarung mit Quadient und verlängerte damit eine fast 20-jährige Partnerschaft, die durch ein Offshore-Entwicklungszentrum mit 200 Fachkräften unterstützt wird. Der Schwerpunkt der Vereinbarung liegt auf der Beschleunigung von Forschung und Entwicklung, der Produktentwicklung sowie KI-gestützten Innovationen. Außerdem ging FPT eine strategische Partnerschaft mit ZEBOX ein, dem von der CMA CGM Group ins Leben gerufenen Innovationsbeschleuniger, um mithilfe seiner Expertise in den Bereichen KI und Automatisierung skalierbare Lösungen für Transport, Logistik und Lieferkettenabläufe zu entwickeln.

Christophe Schwanengel, CEO von FPT France, FPT Corporation, erklärte: "KI verändert Technologiedienstleistungen von Grund auf und sorgt für einen Übergang vom Modell der abrechenbaren Stunden hin zu messbaren Geschäftsergebnissen. Französische Unternehmen müssen heute die digitale Innovation vorantreiben, ohne dass die betriebliche Komplexität und die Kosten ins Unermessliche steigen."

"Indem wir unsere fundierte lokale Expertise mit Vietnams Weltklasse-Engineering-Kapazitäten verbinden, bietet FPT französischen Unternehmen die Flexibilität, im eigenen Land wettbewerbsfähig zu bleiben und neue Wachstumschancen in ganz Südostasien zu erschließen", fügte er hinzu.

Aufbauend auf seinen etablierten Geschäftsaktivitäten in Frankreich, Vietnam und ganz Südostasien fungiert FPT zudem als Brücke zwischen dem französischen und dem vietnamesischen Unternehmensökosystem und verbindet französische Unternehmen mit Technologiekompetenz, strategischen Partnern und neuen Wachstumschancen in der Region. Im Juni 2026 intensivierte das Unternehmen diese Verbindungen durch die Ausrichtung des zweiten Frankreich-Vietnam-Wirtschaftsforums, bei dem Führungskräfte aus der Wirtschaft zusammenkamen, um zu erörtern, wie die sich ergänzenden Stärken beider Länder in den Bereichen KI, Innovation und digitale Fachkräfte sich in vertiefte Geschäftspartnerschaften und technologische Zusammenarbeit umsetzen lassen.

Über FPT

Die FPT Corporation (FPT) ist ein weltweit führender Technologie- und IT-Dienstleister mit Hauptsitz in Vietnam, der in mehr als 30 Ländern und Gebieten tätig ist. FPT liefert seit beinahe vier Jahrzehnten kontinuierlich wirkungsvolle Lösungen für Millionen von Menschen und Zehntausende von Organisationen weltweit. Das Unternehmen konzentriert sich vor allem auf die Beherrschung strategischer Technologien und treibt damit weiterhin branchenübergreifende Innovationen voran. Als "AI-first"-Unternehmen möchte FPT die Position Vietnams auf der globalen Technologielandkarte stärken und erstklassige KI-gestützte Lösungen für globale Unternehmen bereitstellen. Im Geschäftsjahr 2025 verzeichnete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 2,66 Milliarden US-Dollar und verfügte über eine KI-gestützte Belegschaft von mehr als 37.000 Ingenieuren.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://fptsoftware.com.

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FPT Corporation

FPT Software PR Manager

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