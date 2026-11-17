Chatbots können Versicherungsmakler bei Serviceanfragen entlasten und die Kundenberatung vorbereiten. Doch beim Umgang mit Kundendaten gibt es einiges zu beachten. Eine nun erweiterte Anleitung liefert konkrete Praxistipps und Mustertexte für die Makler-Website. Ob erste Informationen zu Versicherungsfragen oder die Aufnahme eines Kundenanliegens: KI-gestützte Chatbots können Versicherungsmakler im Arbeitsalltag entlasten. Doch bevor der digitale Helfer auf der eigenen Website startet, sollten Vermittler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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