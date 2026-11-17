Bei der Aufsicht über Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler sind mittlerweile mehrere Behörden im Spiel. Für die Kontrolle des KI-Einsatzes ist die Bundesnetzagentur zuständig. Darauf weist der AfW-Verband noch einmal hin. Gehofft hatte man auf eine Bündelung der Zuständigkeiten. Der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung stellt in einer aktuellen Mitteilung klar, dass die KI-Marktüberwachung bei gewerblichen Vermittlern grundsätzlich in der Zuständigkeit der Bundesnetzagentur liegt. Dies regelt ...

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