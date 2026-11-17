Das Altersvorsorgedepot verändert laut AssCompact-Kolumnist Andreas Wollermann nicht nur die Produktlandschaft, sondern auch den Wettbewerb um den Kunden. Entscheidend wird neben dem Vorsorgeprodukt vor allem der Kundenzugang. Ein Artikel von Andreas Wollermann, Head of Growth & Sales bei der bbg Betriebsberatungs GmbHDas Altersvorsorgedepot ist nicht einfach ein neues Produkt, es ist der Kampf um die Aufmerksamkeit neuer Zielgruppen! Seit Monaten diskutiert die Branche über das Altersvorsorgedepot. ...

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