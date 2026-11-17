Berlin (ots) -Das Gründungsgeschehen in Deutschland gewinnt wieder an Dynamik. Nach Prognosen des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) dürfte die Zahl der gewerblichen Existenzgründungen 2026 gegenüber dem Vorjahr um 3,4 Prozent auf rund 286.000 steigen. Das wäre der höchste Stand seit 2015. "Die Trendwende bei den Gründungen ist ein gutes Signal für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Entscheidend ist aber nicht allein die Zahl neuer Unternehmen. Wir brauchen innovative und wachstumsorientierte Gründungen, die die Produktivität und internationale Wettbewerbsfähigkeit stärken", sagt BVR-Präsidentin Marija Kolak.Ermutigend sei daher die Entwicklung bei der Künstlichen Intelligenz (KI). Die Zahl der Gründungen im KI-Bereich dürfte 2026 um 35,2 Prozent steigen und damit gut ein Drittel des gesamten Gründungsanstiegs erklären. Das stärkt nicht nur die Gründungsdynamik, sondern eröffnet zugleich Potenziale für Innovationen und höhere Produktivität. Langfristig wirkt jedoch die demografische Entwicklung bremsend auf das gesamte Gründungsgeschehen. Die besonders gründungsaktive Gruppe der 30- bis 40-Jährigen könnte bis 2035 um 7,1 Prozent schrumpfen.Umso wichtiger sind aus Sicht des BVR bessere Rahmenbedingungen. Die Startup-Strategie der Bundesregierung setze mit Bürokratieabbau, einfacheren Gründungsverfahren und der Förderung von Zukunftstechnologien an wichtigen Punkten an. Auch das geplante europäische 28. Regime ("EU Inc.") biete die Chance, grenzüberschreitendes Wachstum zu erleichtern, obgleich bewährte nationale Strukturen, insbesondere im Insolvenzrecht, erhalten bleiben sollten. "Deutschland und Europa müssen es Gründerinnen und Gründern leichter machen, aus guten Ideen erfolgreiche Unternehmen zu entwickeln. Weniger Bürokratie und verlässliche Investitionsbedingungen sind dafür entscheidend", so Marija Kolak.Das aktuelle "BVR Research Volkswirtschaft Kompakt" untersucht die jüngste Belebung des Gründungsgeschehens und zeigt, welche wirtschaftspolitischen Weichenstellungen notwendig sind, damit aus mehr Gründungen auch mehr Innovation, Produktivität und Wachstum entstehen. Die Publikation steht hier https://www.bvr.de/Publikationen/Volkswirtschaft zum Download bereit.Pressekontakt:Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)Melanie Schmergal, Abteilungsleiterin Kommunikation undÖffentlichkeitsarbeit / PressesprecherinTelefon: (030) 20 21-13 00, presse@bvr.de, www.bvr.deOriginal-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40550/6392038