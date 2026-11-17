Bern (ots) -Eine neue Analyse der AT Schweiz stellt die in der politischen Debatte verwendeten Schätzungen zum illegalen Tabakhandel infrage. Die amtlichen Daten lassen keine verlässliche Aussage über das tatsächliche Ausmass des illegalen Handels zu. Trotzdem finden Zahlen aus Studien, die von der Tabakindustrie finanziert wurden, sogar Eingang in einen Bericht des Bundesrates.Im Jahr 2025 beschlagnahmte der Schweizer Zoll rund 1,6 Millionen Zigaretten. Zum Vergleich: 7,7 Milliarden Zigaretten wurden legal verkauft. Die beschlagnahmte Menge entspricht damit lediglich 0,02 Prozent der legalen Verkäufe. Dieses Verhältnis lässt allerdings keine Rückschlüsse auf das tatsächliche Ausmass des Schwarzmarktes zu, da unbekannt ist, welcher Anteil der illegal gehandelten Zigaretten entdeckt wird. Eine neue Analyse der Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz (AT Schweiz) (https://www.at-schweiz.ch/de/wissen/at-publikationen/12---illegaler-tabakhandel-in-der-schweiz/) zeigt, dass die verfügbaren Daten weder eine zuverlässige Quantifizierung des illegalen Handels noch den Nachweis eines grossen, organisierten Schwarzmarktes in der Schweiz ermöglichen.Bundesrat übernimmt Schätzungen der TabakindustrieBerichte, die KPMG im Auftrag von Philip Morris International erstellt hat, gehen dennoch von mehreren Hundert Millionen illegal gehandelten Zigaretten aus. Der Bericht des Bundesrates vom Dezember 2025 übernimmt unter anderem eine Schätzung von 300 Millionen Zigaretten für das Jahr 2024, verbunden mit geschätzten Steuerausfällen von 76 Millionen Franken. Die zugrunde liegenden Rohdaten und mehrere wesentliche Berechnungsschritte sind jedoch nicht öffentlich zugänglich, sodass eine unabhängige Überprüfung nicht möglich ist. Die Analyse der AT Schweiz weist zudem darauf hin, dass legal im Ausland oder im Duty-free-Handel gekaufte Zigaretten nicht dem illegalen Handel zugerechnet werden dürfen.Unüberprüfbare Schätzungen dürfen nicht die Grundlage unserer Tabaksteuerpolitik seinDie Gefahr eines stark wachsenden Schwarzmarktes wird regelmässig als Argument gegen höhere Tabaksteuern angeführt. Die verfügbaren Daten belegen jedoch keinen zwangsläufigen Zusammenhang zwischen Steuererhöhungen und einer Zunahme des illegalen Handels. Eine kürzlich veröffentlichte britische Studie von Action on Smoking and Health (ASH) kommt zu ähnlichen Schlussfolgerungen. Sie zeigt auf, wie die Tabakindustrie überhöhte Schätzungen des illegalen Handels nutzt, um Massnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit entgegenzutreten. Die AT Schweiz fordert den Bund auf, verlässliche Statistiken und unabhängige Schätzungen zu erarbeiten, die klar zwischen legalen und illegalen Warenströmen unterscheiden. Von der Tabakindustrie finanzierte und nicht unabhängig überprüfbare Zahlen dürfen nicht als entscheidendes Argument gegen eine im Interesse der öffentlichen Gesundheit liegende Tabaksteuerpolitik dienen.Transparency and Truth veröffentlicht heute ebenfalls ein neues Factsheet, das sich mit dem Argument des illegalen Tabakhandels befasst, welches die Tabakindustrie nutzt, um sich gegen Tabaksteuererhöhungen zu stellen. Ihre Pressemitteilung (https://transparencyandtruth.ch/wp-content/uploads/2026/11/20261117_Commerce_Illicite_CP_DE.pdf).Bericht: Luciano Ruggia (2026), " Der Schwarzmarkt oder der illegale Tabakhandel in der Schweiz: Zwischen Daten, Schätzungen und Narrativen ", AT Research Series, Nr. 12 (https://www.at-schweiz.ch/de/wissen/at-publikationen/12---illegaler-tabakhandel-in-der-schweiz/). Der Bericht ist auf Deutsch, Französisch und Englisch verfügbar. Eine Zusammenfassung und ein Faktenblatt stehen ebenfalls zur Verfügung.Ergänzende Quelle: Action on Smoking and Health (ASH), " Beyond the headlines: the reality of illicit tobacco in the UK ", octobre 2026. Analyse lesen (https://ash.org.uk/resources/view/beyond-the-headlines-the-reality-of-illicit-tobacco-in-the-uk)Für weitere Auskünfte:Wolfgang Kweitel wolfgang.kweitel@at-schweiz.ch 031/ 599 10 20Original-Content von: Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058010/100943643