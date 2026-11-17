DJ PTA-News: Frequentis AG: Zayed International Airport stärkt Ausfall- und Cybersicherheit mit FREQUENTIS Sprachkommunikationssystem

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frequentis AG: Zayed International Airport stärkt Ausfall- und Cybersicherheit mit FREQUENTIS Sprachkommunikationssystem

Wien (pta000/17.11.2026/10:00 UTC+1)

• Neues System wird Tower- und Anflugteams mit sicherheitskritischer Sprachkommunikation an 129Arbeitsplätzen unterstützen • Eine Haupt- und eine Notfallplattform stärken die Betriebskontinuität und gewährleisten die täglicheFlughafenkontrolle

Das VCS3020X von Frequentis wurde für das Next Generation ATM System-Programm am Zayed International Airport ausgewählt. Als bedeutender globaler Knotenpunkt, der den internationalen Flugverkehr zwischen Europa, Asien und Afrika verbindet, ist der Zayed International Airport auf eine zuverlässige und abgesicherte Sprachkommunikation angewiesen, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.

In Kooperation mit Indra als Hauptauftragnehmer für die Lieferung des Systems ermöglicht das VCS sicherheitskritische Sprachkommunikation zwischen Lots:innen, Pilot:innen und operativen Partner:innen und ist darauf ausgelegt, die maximale Verfügbarkeit aufrechtzuerhalten. Durch den Einsatz vollständig voneinander unabhängiger Haupt- und Ausweichplattformen stärkt der Flughafen die Betriebskontinuität und minimiert das Risiko von Betriebsunterbrechungen.

Da die Luftfahrtinfrastruktur immer komplexer wird, ist der Schutz der Kommunikationssysteme ebenso wichtig wie die Gewährleistung ihrer Verfügbarkeit. Dieses duale Plattformsystem stärkt sowohl die Resilienz als auch die Cybersicherheit von Abu Dhabis Flugsicherungsbetrieb und gibt Fluglots:innen die Gewissheit, dass die Kommunikation jederzeit sicher und unterbrechungsfrei funktioniert.

Das Frequentis VCS3020X ist eines der am besten bewährten und funktional umfangreichsten ATM-Sprachkommunikationssysteme weltweit. Es verbindet unübertroffene Ausfallsicherheit mit einer leistungsstarken VoIP-Technologie. Das System ist gegen Cyberbedrohungen geschützt, was sicherere, unterbrechungsfreie Kommunikation für Flugsicherungsteams selbst in den herausforderndsten Situationen gewährleistet und so einen stabilen und effizienten Flughafenbetrieb direkt unterstützt. Es wird auch zentrale Überwachungs- und Aufzeichnungsfunktionen beinhalten, wodurch technische Teams die Systemaktivität beobachten und betriebliche Aktivitäten, Veränderungen oder unerwartete Vorfälle oder Zwischenfälle effizienter untersuchen können.

"Der Zuschlag für diesen Auftrag bestätigt das Vertrauen, das für komplexe und sicherheitsrelevante Flughäfen in unsere Sprachkommunikationstechnologie gesetzt wird", sagt Reinhard Grimm, Executive Vice President Air Traffic Management bei Frequentis. "Verlässliche Sprachkommunikation ist unverzichtbar für einen sicheren und kontinuierlichen Flughafenbetrieb."

Das Projekt erweitert die Partnerschaft mit Abu Dhabi Airports durch den Einsatz eines Frequentis VCS und etabliert zugleich eine neue regionale Referenz im Rahmen des Modernisierungsprogramms des Flughafens. Frequentis wird das System komplett liefern, einschließlich Schulung und Inbetriebnahme, sowie Garantieleistungen.

Über FREQUENTIS

Frequentis steht "For a safer world". Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf unser umfangreiches Portfolio.

Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Der Weltkonzern mit rund 2.900 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2025 wurde ein Umsatz von EUR 580,1 Mio. und ein EBIT von EUR 46,8 Mio. erwirtschaftet.

Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

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Aussender: Frequentis AG Innovationsstraße 1 1100 Wien Österreich Ansprechpartner: Stefan Marin Tel.: +431811501074 E-Mail: stefan.marin@frequentis.com Website: www.frequentis.com ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel) Weitere Regulierter Markt in Frankfurt Handelsplätze:

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November 17, 2026 04:00 ET (09:00 GMT)