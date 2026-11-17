Berlin (ots) -Erste Smart Glasses mit Datenschutz nach europäischen Regeln (DSGVO-konform) / Weihnachtsgeschenk mit Durchblick / Weihnachtsangebote für Zubehör bis 26. Dezember / Auch erhältlich bei ausgewählten Premium-Optikern.Smart Glasses erobern die Wunschzettel. Laut einer aktuellen Bitkom-Umfrage haben bereits 15 Prozent der Deutschen Smart Glasses genutzt, weitere 28 Prozent würden es gern tun. Gleichzeitig wollen 76 Prozent nicht von anderen mit solchen Brillen aufgenommen werden. Mit der Even G2 (https://www.evenrealities.com/smart-glasses) zeigt Even Realities (http://www.evenrealities.com), dass sich beides verbinden lässt: nützliche KI im Alltag, ganz ohne Kamera.Die Even G2 blendet Informationen dezent ins Sichtfeld ein: Live-Übersetzung von Gesprächen, Navigation, Teleprompter, Termine und Antworten des KI-Assistenten Even AI. Der optionale Ring Even R1 steuert die Brille mit kleinen Gesten.In der Debatte um Kamerabrillen setzt Even Realities auf Privacy by Design. Die Even G2 hat weder Kamera noch externen Lautsprecher und kann damit weder fotografieren noch filmen. Die Datenverarbeitung folgt den Grundsätzen der DSGVO. Verantwortlich ist die Even Realities GmbH in Berlin mit eigenem Datenschutzbeauftragten, Daten werden verschlüsselt übertragen und gespeichert."Die beste Technik drängt sich nicht in den Vordergrund, sie hilft uns, präsent zu sein", sagt Will Wang, Gründer und CEO von Even Realities. "Gerade an Weihnachten, wenn Familie und Freunde zusammenkommen, zählt das Gespräch, nicht das Display. Mit der Even G2 schenkt man Technik, die niemanden filmt und niemanden stört."Pünktlich zur Weihnachtszeit gibt es die Even G2 in der neuen Farbe Brown 2. Die Schildpatt-inspirierte Fassung besteht aus einem neu entwickelten Material, wird 20 Stunden lang von Hand veredelt und ist damit ein Unikat. Mit 36 Gramm, Bügeln aus Titan und einem Rahmen aus Magnesium sieht die Even G2 aus wie eine hochwertige Brille vom Optiker und lässt sich auch mit Sehstärke von -12 bis +12 Dioptrien fertigen. Mit den neuen Polarized Sun Clips wird die Even G2 in Sekunden zur Sonnenbrille - und reduziert Blendung durch Straßen und Wasser.Die Even G2 kostet ab 699 Euro, Even Brown2 749 Euro. Vom 13. November bis 26. Dezember spart man bei Even Realities bis zu 119 Euro auf ausgewähltes Zubehör für die Even G2: Der Smart Ring Even R1 kostet 199 statt 269 Euro (70 Euro Rabatt), Clip + Pouch für die Even G2 (nicht polarisiert) 99 Euro (49 Euro Rabatt). Die Even G2 ist erhältlich unter evenrealities.com und bei ausgewählten Premium-Optikern in Deutschland, die auch Gläser mit Sehstärke anpassen.Weitere Informationen und Bilder finden Sie im Pressekit (https://drive.google.com/drive/folders/1LjCmBbUuwpztVdzrjsFI7n1zSJ7kefmQ?usp=sharing).Über Even RealitiesEven Realities ist ein Technologieunternehmen mit Sitz in Shenzhen, das KI-gestützte Smart Glasses entwickelt. Das Flaggschiffprodukt Even G2 ist vollständig DSGVO-konform und basiert auf einer einfachen Überzeugung: Die beste Technologie fordert keine Aufmerksamkeit - sie verdient sie sich. Der KI-Ansatz von Even stellt den Menschen und den Datenschutz an erste Stelle und ist für die Welt gemacht, wie sie heute ist, nicht für die, die für morgen versprochen wird.Pressekontakt:PRESSEKONTAKTrtfm GmbHSven SchirmerAndreas StumptnerTelefon: 0911/310 910-0E-Mail: evenrealities@rtfm-pr.deUNTERNEHMENSKONTAKTEven RealitiesSpenser BlankGlobal CommunicationsE-Mail: pr@evenrealities.comOriginal-Content von: Even Realities, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183942/6392066