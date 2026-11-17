Immenstadt (ots) -Lange galten analytische Fähigkeiten wie das Auswerten von Informationen, das Erkennen von Zusammenhängen und das Ziehen der richtigen Schlüsse als wesentliche Voraussetzungen für erfolgreiche Führung. Doch mittlerweile kann künstliche Intelligenz genau diese Aufgaben zunehmend übernehmen und liefert dabei innerhalb kürzester Zeit plausible Handlungsvorschläge. Damit verändert sich auch der Anspruch an Führungskräfte. Welche Fähigkeiten jetzt entscheidend werden, erfahren Sie hier.Neue KI-Anwendungen versprechen schnellere Auswertungen, bessere Entscheidungsgrundlagen und effizientere Prozesse. Für Führungskräfte bedeutet das zunächst eine erhebliche Erleichterung im Arbeitsalltag. Gleichzeitig entsteht jedoch ein Problem: Selbst umfangreiche Analysen liefern nicht zwangsläufig eine eindeutige Antwort darauf, was in einer konkreten Situation zu tun ist. Besonders dann nicht, wenn wirtschaftliche Ziele, menschliche Bedürfnisse und unterschiedliche Interessen aufeinandertreffen. Manche Verantwortliche reagieren darauf, indem sie weitere Daten anfordern, Entscheidungen vertagen oder sich zunehmend auf automatisierte Empfehlungen verlassen. "Die eigentliche Gefahr besteht nicht darin, dass KI einmal eine falsche Antwort liefert. Problematisch wird es, wenn Führungskräfte ihre eigene Urteilskraft schleichend abgeben und irgendwann selbst nicht mehr nachvollziehen können, wer eigentlich entscheidet", warnt Michael Fuchs, Gründer von five4success."Umso entscheidender ist es, dass Führungskräfte lernen, KI-Ergebnisse kritisch einzuordnen, eigenständig Entscheidungen zu treffen und auch unter Unsicherheit Verantwortung zu übernehmen", erklärt Michael Fuchs. Der Executive Coach und Organisationsentwickler beschäftigt sich seit den späten 1990er-Jahren mit Selbstorganisation, Agilität und der Frage, wie Menschen und Unternehmen unter komplexen Bedingungen handlungsfähig bleiben. Neben seiner Tätigkeit als Lehrbeauftragter an der HWZ Zürich ist Michael Fuchs Co-Entwickler des GlobalCommunityGame, einer Führungssimulation, in der Gruppen unter Zeitdruck, Unsicherheit und gegenseitiger Abhängigkeit Entscheidungen treffen müssen. Seine langjährigen Beobachtungen bilden eine wichtige Grundlage für seine Einschätzung, welche menschlichen Fähigkeiten angesichts der zunehmenden Leistungsfähigkeit künstlicher Intelligenz an Bedeutung gewinnen.Das eigentliche Problem beginnt vor der KI-AnalyseEine KI-Empfehlung kann fachlich überzeugend sein und dennoch am tatsächlichen Problem vorbeigehen. Denn ihre Aussagekraft hängt wesentlich davon ab, welche Aufgabenstellung ihr zugrunde liegt. Soll beispielsweise die Produktivität einer Abteilung gesteigert werden, kann ein KI-System Maßnahmen zur Kostensenkung oder Prozessoptimierung vorschlagen. Liegen die Schwierigkeiten jedoch in unklaren Zuständigkeiten, mangelnder Zusammenarbeit oder widersprüchlichen Unternehmenszielen, greifen solche Empfehlungen womöglich zu kurz. "Die entscheidende Frage ist deshalb nicht nur, wie gut eine KI analysiert, sondern ob Führungskräfte noch erkennen, welche Fragen überhaupt gestellt werden müssen", erklärt Michael Fuchs.Doch selbst wenn die tatsächliche Ursache eines Problems erkannt wurde, bleibt die Suche nach einer geeigneten Lösung anspruchsvoll. Unternehmen lassen sich schließlich nicht wie technische Systeme steuern, bei denen eine bestimmte Maßnahme stets zum gleichen Ergebnis führt. Vielmehr sind sie von zahlreichen Wechselwirkungen geprägt, da Menschen und Abteilungen fortlaufend auf Veränderungen reagieren und sich dabei gegenseitig beeinflussen. Führungskräfte sind selbst Teil dieses Geschehens und verändern durch ihr eigenes Handeln bereits die Bedingungen, unter denen sie entscheiden. So kann etwa die Ankündigung einer Umstrukturierung dazu führen, dass Mitarbeitende ihre Zusammenarbeit verändern, Informationen zurückhalten oder eigene Interessen stärker absichern. Die ursprüngliche Ausgangslage besteht dann möglicherweise schon vor der Umsetzung der geplanten Maßnahmen nicht mehr. Selbst sorgfältig entwickelte Handlungsempfehlungen müssen deshalb im Zusammenhang mit den tatsächlichen Entwicklungen innerhalb der Organisation betrachtet werden.Warum die beste Entscheidung nicht immer die effizienteste istWenn sich die Folgen einer Entscheidung nicht vollständig vorhersehen lassen, kommt es für Führungskräfte vor allem darauf an, mit dieser Unsicherheit verantwortungsvoll umzugehen. Dafür braucht es Urteilskraft. Sie hilft dabei, unterschiedliche Interessen gegeneinander abzuwägen, mögliche Risiken einzuschätzen und auch dann eine Entscheidung zu treffen, wenn keine eindeutige Lösung erkennbar ist. In der Praxis bedeutet das, sich nicht ausschließlich auf die wahrscheinlichste Entwicklung zu verlassen, sondern verschiedene Szenarien zu berücksichtigen und zu prüfen, welche Konsequenzen im Ernstfall tragbar wären. "Urteilskraft zeigt sich aber nicht daran, dass jemand immer richtigliegt, sondern daran, dass er auch ohne vollständige Sicherheit eine Position einnimmt und bereit ist, deren Folgen zu tragen", betont Michael Fuchs.Bei dieser Abwägung spielt auch das Systemdenken eine wichtige Rolle. Denn Entscheidungen wirken sich häufig nicht nur dort aus, wo sie unmittelbar umgesetzt werden. Das zeigt sich beispielsweise beim Einsatz eines KI-gestützten Kundendienstes. Werden Anfragen automatisiert bearbeitet, lassen sich möglicherweise Bearbeitungszeiten verkürzen und Kosten senken. Gleichzeitig besteht jedoch die Gefahr, dass individuelle Anliegen nicht ausreichend berücksichtigt werden und sich Kunden schlechter betreut fühlen. Was zunächst als erfolgreiche Prozessoptimierung erscheint, könnte langfristig die Kundenbindung beeinträchtigen. Wer solche Zusammenhänge berücksichtigt, bewertet den Erfolg einer Maßnahme deshalb nicht allein anhand kurzfristiger Effizienzgewinne. Eine Prozessoptimierung ist deshalb nicht automatisch ein Fortschritt für das gesamte Unternehmen.Michael Fuchs: Was Führungsteams unter Druck zusammenhältSelbst eine sorgfältig abgewogene Entscheidung führt nicht automatisch zu einem guten Ergebnis. Denn sobald mehrere Menschen an ihrer Umsetzung beteiligt sind, kommt es auch darauf an, wie sie miteinander umgehen. Gerade unter Zeitdruck oder bei widersprüchlichen Interessen kann die Zusammenarbeit innerhalb eines Führungsteams leiden. Einzelne Beteiligte versuchen möglicherweise, ihren Einfluss zu sichern, halten kritische Informationen zurück oder betrachten abweichende Meinungen zunehmend als persönlichen Angriff. Dadurch gehen wertvolle Perspektiven verloren, während Konflikte die gemeinsame Arbeit erschweren. Hier zeigt sich die Bedeutung von Beziehungsfähigkeit: Führungskräfte müssen Spannungen aushalten, aufmerksam zuhören und dafür sorgen, dass unterschiedliche Positionen offen angesprochen werden können. "Unter Druck orientieren sich Menschen häufig nicht allein am besseren Argument, sondern auch daran, wer mit der Unsicherheit im Raum am stabilsten umgehen kann", erklärt Michael Fuchs.Neben einer konstruktiven Zusammenarbeit brauchen Führungsteams auch eine klare Orientierung für ihr weiteres Handeln. Gerade wenn sich Rahmenbedingungen schnell verändern, müssen Mitarbeitende verstehen, worauf es dem Unternehmen ankommt und welche Prioritäten gelten. Führungskräfte sollten deshalb schwierige Entwicklungen offen benennen, nachvollziehbare Entscheidungen treffen und deutlich machen, welche Maßnahmen bewusst unterbleiben. Das verlangt eine erkennbare Position, die sich im Nachhinein durchaus als falsch herausstellen kann. Nicht selten weichen Verantwortliche deshalb auf umfangreiche Roadmaps, Prozessbeschreibungen oder Reifegradmodelle aus, ohne eine konkrete Richtung vorzugeben. Solche Instrumente können die Umsetzung unterstützen, ersetzen jedoch keine Führungsentscheidung. Wer hingegen klar vermittelt, was jetzt wichtig ist und weshalb bestimmte Schritte notwendig sind, schafft eine gemeinsame Handlungsgrundlage, auch wenn noch nicht alle Fragen beantwortet werden können.Wissen allein reicht nicht: Wie Führungskräfteentwicklung künftig aussehen mussJe leichter künstliche Intelligenz Fachwissen, Analysen und Handlungsvorschläge verfügbar macht, desto stärker verändert sich deren Bedeutung für Unternehmen. Michael Fuchs spricht deshalb von einem Wandel von wissensorientierten Unternehmen hin zu sogenannten Wisdom-Organisationen. Wissen verliert dadurch nicht seinen Wert. Entscheidend wird vielmehr, wie Menschen verfügbare Informationen einordnen, unterschiedliche Perspektiven berücksichtigen und daraus verantwortliche Entscheidungen ableiten. Diese Fähigkeiten lassen sich allerdings nicht allein durch die Vermittlung zusätzlicher Methoden entwickeln. Führungskräfte müssen auch erkennen, welche Gewohnheiten ihre Entscheidungen prägen und weshalb sie unter Druck immer wieder in ähnliche Verhaltensmuster zurückfallen. Dafür braucht es Lernformate, die über klassische Schulungen hinausgehen und eine bewusste Auseinandersetzung mit dem eigenen Handeln ermöglichen.Einen solchen Ansatz verfolgt Michael Fuchs mit dem von ihm mitentwickelten GlobalCommunityGame. In der Führungssimulation müssen Gruppen unter wechselnden Bedingungen gemeinsame Aufgaben bewältigen, während Zeit und Ressourcen begrenzt sind. Interessant ist dabei weniger, ob die Teilnehmenden am Ende eine bestimmte Lösung finden, sondern wie sie auf unerwartete Entwicklungen reagieren. Im anschließenden Austausch können sie untersuchen, welche unausgesprochenen Erwartungen ihr Verhalten beeinflusst haben, an welchen Stellen die Kommunikation ins Stocken geriet und weshalb manche Handlungsmöglichkeiten zunächst übersehen wurden. Die gewonnenen Erkenntnisse lassen sich anschließend auf konkrete Situationen im eigenen Unternehmen übertragen. "Wir müssen aufhören, Führungskräfte nur auf bekannte Probleme vorzubereiten. Viel wichtiger ist, dass sie lernen, sich selbst und ihr Handeln immer wieder neu zu hinterfragen, wenn die bisherigen Antworten nicht mehr funktionieren", betont Michael Fuchs abschließend.Möchten Sie herausfinden, wie Ihr Führungsteam unter Unsicherheit handelt und welche Verhaltensmuster die Zusammenarbeit prägen? Dann melden Sie sich jetzt bei Michael Fuchs (https://michaelfuchs.com/) und erfahren Sie, wie das GlobalCommunityGame dabei helfen kann, den Umgang mit komplexen Herausforderungen praxisnah zu erproben!Pressekontakt:Michael FuchsE-Mail: info@michaelfuchs.comWebsite: https://michaelfuchs.com/Original-Content von: Michael Fuchs, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181241/6392064