Berlin (ots) -Beschäftigte, die einen meldepflichtigen Arbeitsunfall im Betrieb erleiden, sind im Durchschnitt (Median) zehn Tage arbeitsunfähig. Wie lange die Arbeitsunfähigkeit im Einzelnen dauert, hängt dabei maßgeblich vom Hergang des Arbeitsunfalls ab. Das geht aus den Zahlen der neuen Broschüre "Arbeitsunfallgeschehen 2025 (https://publikationen.dguv.de/detail/index/sArticle/5307)" der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) hervor.Die längsten Arbeitsunfähigkeitszeiten verursachen Absturzunfälle. Die Betroffenen sind im Median 14 Tage arbeitsunfähig. Besonders schwerwiegende Folgen haben Stürze von Dächern und Gerüsten. Nach Stolper-, Rutsch- und Sturzunfällen beträgt die Arbeitsunfähigkeit im Median 12 Tage, dabei bergen Arbeiten mit Leitern und auf den Ladeflächen von Lkw ein besonders hohes Risiko für schwere Unfallverläufe. Unfälle mit Flurfördermaschinen und Maschinen führen im Median zu zehn Tagen Arbeitsunfähigkeit. Nach Gewaltunfällen liegt die Ausfallzeit im Durchschnitt bei acht Tagen.Insgesamt ereigneten sich 2025 im betrieblichen Umfeld (das heißt ohne Unfälle auf Dienstwegen und im Straßenverkehr) 664.862 meldepflichtige Arbeitsunfälle. Meldepflichtig ist ein Arbeitsunfall immer dann, wenn er zu einer Arbeitsunfähigkeit von vier oder mehr Tagen führt oder zum Tod. Im gleichen Zeitraum registrierten die Unfallversicherungsträger 827.002 Arbeitsunfälle, die nicht meldepflichtig waren, da sie keine längeren Arbeitsunfähigkeitszeiten auslösten.Die Mehrheit der meldepflichtigen Arbeitsunfälle im Betrieb (62 Prozent) führt zu einer Arbeitsunfähigkeit von vier Tagen bis zu zwei Wochen. Sieben Prozent dieser betrieblichen Unfälle haben jedoch so schwere Folgen, dass die Betroffenen zwischen drei und sechs Monaten arbeitsunfähig sind. Bei 2,3 Prozent der Fälle dauert die Genesung noch länger oder die Arbeitsunfähigkeit bleibt dauerhaft bestehen."Auch wenn die Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle seit Jahren rückläufig ist, zeigen diese Zahlen doch, dass immer noch zu viele schwere Unfälle passieren. Für die Betroffenen ist dies ein tiefer Einschnitt in ihrem Leben. Die gesetzliche Unfallversicherung setzt deshalb auf Prävention und Rehabilitation mit allen geeigneten Mitteln, um Verunfallte wieder an den Arbeitsplatz zurückzubringen", sagt Dr. Stephan Fasshauer, Hauptgeschäftsführer der DGUV. "In Zeiten des Fachkräftemangels ist es für die Betriebe wichtiger denn je, die Arbeitsfähigkeit ihrer Beschäftigten zu erhalten. Prävention ist deshalb eine wichtige Investition in die Zukunft."Informationen zur Prävention von Absturz- und andern Unfallarten finden Sie in der Publikationsdatenbank (https://www.dguv.de/de/mediencenter/publikation/index.jsp) der DGUV.Zur Prävention von Absturzunfällen finden sich auf dem Portal der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) (https://www.gda-portal.de/DE/Betriebe/Absturzunfaelle) Unterstützungsangebote und Selbstchecks zu den wichtigsten Gefährdungsbereichen.Pressekontakt:Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaftenund der Unfallversicherungsträger der öffentlichen HandGlinkastraße 40, 10117 BerlinPressesprecher Stefan BoltzTel.: +49 30 13001-1414E-Mail: presse@dguv.dehttps://www.dguv.deHinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beachtenSie bitte unsere Datenschutzerklärung.Original-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65320/6392054