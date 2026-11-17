Koblenz (ots) -Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) hat die vertragliche Option zur Beschaffung von vier weiteren Fregatten des Typs MEKO A-200 DEU beim Unternehmen thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) ausgelöst. Damit erhöht sich der Beschaffungsumfang für die Deutsche Marine auf insgesamt acht baugleiche Schiffe.Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hatte die Beschaffung der zusätzlichen vier Fregatten am 7. Oktober 2026 gebilligt. Bereits im Juli 2026 hatte er dem Bauvertrag für die ersten vier Schiffe zugestimmt. Mit der Auslösung der vertraglich vereinbarten Option wird die laufende Beschaffung nun auf acht Fregatten erweitert.Stärkung der Uboot-JagdDie Fregatten des Typs MEKO A-200 DEU sind gezielt für die seegestützte Uboot-Jagd vorgesehen. Sie sollen die Deutsche Marine befähigen, gegnerische Uboote aufzuspüren, zu verfolgen und zu bekämpfen. Damit leisten sie künftig einen wichtigen Beitrag zur Landes- und Bündnisverteidigung sowie zur Erfüllung deutscher Verpflichtungen innerhalb der NATO.Zur vorgesehenen Ausstattung der Fregatten zählen unter anderem ein Bug- und ein Schleppsonar sowie Torpedorohre für MU90-Leichtgewichtstorpedos. Ein Bordhubschrauber des Typs NH90 Sea Tiger soll die Fähigkeiten zur Uboot-Jagd zusätzlich unterstützen.Einheitliche Flotte bietet VorteileDie Beschaffung von acht baugleichen Fregatten ermöglicht eine einheitliche Ausstattung und bietet langfristig Vorteile bei Ausbildung, Betrieb, Wartung und Instandhaltung. Zugleich schafft die Erweiterung des Beschaffungsumfangs die Grundlage für die Fortsetzung der bereits angelaufenen Serienfertigung."Mit der Auslösung der Option schaffen wir die Grundlage für die Beschaffung von insgesamt acht baugleichen Fregatten. Wir können damit die bereits angelaufene Fertigung konsequent fortsetzen und leisten einen wichtigen Beitrag zur zeitgerechten Ausstattung der Deutschen Marine", erklärt Jan G., der verantwortliche Projektleiter im BAAINBw.Erste Fregatte soll Ende 2029 ausgeliefert werdenDie Fertigung der ersten Fregatte hat bereits begonnen. Seit Februar 2026 werden erste Sektionen hergestellt, die Kiellegung erfolgte im Mai 2026. Die Auslieferung des ersten Schiffes durch die Industrie ist für Dezember 2029 vorgesehen. Die weiteren Fregatten sollen nach derzeitiger Planung im Abstand von jeweils neun Monaten folgen.Fregatten der MEKO-Familie werden bereits seit Jahren in unterschiedlichen Ausführungen von internationalen Partnern und Verbündeten eingesetzt.Pressekontakt:Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der BundeswehrPresse- und InformationszentrumTel. 0261 400 12 822E-Mail: pizain-presse@bundeswehr.orgOriginal-Content von: PIZ Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147341/6392052