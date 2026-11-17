Wiesbaden (ots) -Ob Smartphone, Kopfhörer oder Handtasche: Fast jedes vierte online bestellte Paket wird zurückgeschickt. Die Flut an Retouren rund um den anstehenden "Black Friday" interessiert Kriminelle, die es auf hochwertige Waren abgesehen haben, warnt das Infocenter der R+V-Versicherung.Viele Online-Händler locken während der Black Week mit starken Vergünstigungen. Auf die Rabattaktionen folgt regelmäßig eine echte Flut an Retouren - unter den Rücksendungen viele hochpreisige Produkte wie Smartphones oder Kopfhörer. Dann schlagen die Diebe zu. "Dabei gehen sie oft gezielt vor, etwa bei Retouren an Elektronikhändler oder teure Modelabel", sagt Céline-Estelle Zinkel, Rechtsexpertin bei der R+V Versicherung.Einpacken dokumentierenGeht ein Paket auf dem Postweg verloren und kommt nicht an, tragen die Händler das Risiko. Kunden bekommen den Kaufbetrag erstattet. Die Voraussetzung ist allerdings ein Nachweis, dass die Retoure ordnungsgemäß versendet wurde. Anders kann es aussehen, wenn die Rücksendung leer oder unvollständig beim Empfänger landet. "Dann reicht der Einlieferungsbeleg als Nachweis unter Umständen nicht aus", betont R+V-Expertin Zinkel. Die Beweislast kann in diesem Fall auf den Kunden übergehen - etwa wenn zusätzliche Anhaltspunkte vorliegen, dass die Ware nicht zurückgesendet wurde. Das ist beispielsweise der Fall, wenn eine unbeschädigte Versandverpackung ohne Ware ankommt. Oder wenn die Versandkosten auf ein geringes Gewicht hindeuten. Die Kunden müssen dann beweisen können, dass sie alle Artikel zurückgeschickt haben.Zinkel rät bei teuren Produkten, auf Nummer sicher zu gehen: "Am besten sind Fotos oder Videos, wie man die Ware verpackt, vielleicht sogar in Anwesenheit von Zeugen." Auch das Gewicht des Paketes ist ein guter Hinweis auf Vollständigkeit. "Einfach das verschlossene Paket auf die Waage stellen und mit der Gewichtsangabe fotografieren", erklärt Zinkel. Grundsätzlich gilt: Je mehr Belege vorliegen, desto leichter können Kunden in strittigen Fällen ihre Ansprüche geltend machen.Weitere Tipps des R+V-Infocenters:- Den Einsendebeleg und alle anderen Nachweise für den Versand der Retoure bis zur Gutschrift aufbewahren.- Bei einer Retoure muss der Händler den Kaufbetrag innerhalb von 14 Tagen erstatten - das gilt auch, wenn diese verloren gegangen ist.- Die Rückerstattung wird in der Regel über dieselbe Zahlungsmethode abgewickelt wie der Kauf. Lief die Bezahlung über einen Zahlungsdienstleister, sollte man diesen bei Problemen mit der Retoure kontaktieren und den Fall schildern.- Für eine Retoure muss nicht die Originalverpackung des Artikels verwendet werden. Wichtig ist aber, dass die Verpackung ausreichend stabil ist.- Beim Verdacht auf Diebstahl ist es ratsam, Anzeige bei der Polizei zu erstatten.Pressekontakt:R+V-Infocenter06172/9022-131ruv-infocenter@arts-others.dehttp://infocenter.ruv.deOriginal-Content von: R+V Infocenter, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63400/6392079