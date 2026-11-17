Berlin (ots) -Nur noch 44 Tage bis Silvester. In vielen Haushalten werden bald wieder die guten Vorsätze für das neue Jahr gesammelt: mehr Bewegung, weniger Bildschirm, endlich mit dem Rauchen aufhören. Ein Punkt fehlt auf diesen Listen erfahrungsgemäß, weil sich der Effekt nicht direkt in den nächsten Wochen zeigt, sondern in Jahrzehnten: die Altersvorsorge.Dabei gibt es im neuen Jahr einen handfesten Anlass: Am 1. Januar 2027 startet das Altersvorsorgedepot, das die Riester-Rente ablöst. Neue Verträge nach dem alten Riester-Modell sind dann nicht mehr möglich. Stattdessen fördert der Staat ein Depot, das auch in Aktien und ETFs investiert. Jedoch ohne die teure Sicherheit einer Garantie, dafür mit höheren Renditechancen."Gute Vorsätze scheitern selten am Willen, sondern am Anfangen. Bei der Altersvorsorge ist die Hürde besonders hoch, weil der Lohn so weit weg liegt. Dabei zählt nicht der perfekte Start, sondern dass es überhaupt einen gibt: mit einem Betrag, der nicht wehtut, und mit Bedingungen, die man in drei Sätzen erklären kann", sagt Matthias Lamberti, Chief Innovation & Product Officer bei quirion, dem digitalen Vermögensverwalter der Quirin Privatbank.Was der Staat dazugibtDie Förderung ist ein wichtiger Grund, sich jetzt mit dem Thema zu befassen. Der Staat legt für jeden Euro Eigenbeitrag bis 360 Euro im Jahr 50 Cent dazu, für jeden weiteren Euro bis 1.800 Euro noch einmal 25 Cent. Die maximale Grundzulage liegt damit bei 540 Euro jährlich. Hinzu kommen bis zu 300 Euro pro Kind und Jahr (bei einem Sparbeitrag von mindestens 25 Euro im Monat) sowie einmalig 200 Euro für Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger bis einschließlich 24 Jahre. Den Start erleichtert ein niedriger Mindestbeitrag: 120 Euro im Jahr, also 10 Euro im Monat, reichen laut Verbraucherzentrale Bundesverband für eine erste Zulage.Vorsatz heißt nicht SchnellabschlussDie Idee klingt verlockend, gleich zu unterschreiben, doch der Verbraucherzentrale Bundesverband warnt ausdrücklich vor einer Verkaufswelle zum Jahresende und sieht "keinen Grund für übereilte Abschlüsse". Lockangebote und Prämien können künstlichen Druck erzeugen und zu vorschnellen Entscheidungen führen. Das Resultat: Kosten, die über Jahrzehnte bleiben.Der Gesetzgeber hat sie im Standarddepot auf 1,0 Prozent pro Jahr gedeckelt. Und auch wenn das wenig klingt, frisst ein Prozent Kosten laut Verbraucherzentrale Bundesverband bei 6 Prozent Bruttorendite über 40 Jahre rund ein Drittel der Kapitalerträge auf."Ein Kostendeckel von einem Prozent ist ein Höchstpreis, kein Richtpreis. Wer für 40 Jahre spart, sollte vor der Unterschrift wissen, was am Ende davon bei ihm ankommt", sagt Matthias Lamberti.Und wer schon riestert?Bestehende Riester-Verträge werden nicht automatisch gekündigt oder umgewandelt, auch wenn ein Altersvorsorgedepot abgeschlossen wird. Sie laufen weiter und können weiter bespart werden. Ein Wechsel ist freiwillig. Ob er sich lohnt, hängt vom Einzelfall ab, etwa von Einkommen, Kinderzahl und den bisherigen Kosten. Wer ohnehin seine Finanzen aufräumen will, kann den Jahreswechsel für eine nüchterne Bestandsaufnahme nutzen.Drei Fragen für die persönliche Altersvorsorge-Vorsatzliste 2027:1. Was kostet das Altersvorsorgedepot im Jahr insgesamt? Gemeint sind alle Kosten: Anbietergebühr, Fondskosten und Handelskosten - nicht nur die auffälligste, öffentlich beworbene Zahl.2. Was ist vertraglich zugesichert, was nur Werbung? Prämien, Erstattungen und Gratisaktionen sind häufig befristet oder widerruflich. Entscheidend ist das Kleingedruckte.3. Wie sieht die Auszahlung aus? Wann beginnt sie, wie lange läuft sie, was passiert mit dem Rest? Wer das heute nicht versteht, wird es in 30 Jahren nicht besser verstehen.Das Wichtigste zum Schluss: Der erste Schritt muss nicht groß sein. Ein kleiner Betrag, jeden Monat, ist besser als die perfekte Lösung irgendwann.Hinweis für Redaktionenquirions Standard-Altersvorsorgedepot ist kostenlos. Das ist vertraglich festgeschrieben. Außerdem werden alle innerhalb der ETFs entstehenden Kosten (TER und Transaktionskosten) von quirion freiwillig erstattet.Über Matthias LambertiMatthias Lamberti ist seit Februar 2025 Chief Innovation & Product Officer bei quirion. Er gründete 2010 einen der ersten deutschen Robo-Advisor und beschäftigt sich seit seiner MBA-Arbeit 2009 mit digitaler Vermögensverwaltung. Er steht für Interviews, O-Töne und Hintergrundgespräche zur Verfügung.Über quirionquirion ist mit über 3 Mrd. Euro verwaltetem Vermögen einer der führenden digitalen Vermögensverwalter in Deutschland und dreifacher Testsieger bei Stiftung Warentest (2018, 2021, 2026). Als Tochter der Quirin Privatbank bietet quirion automatisierte ETF-Portfolios für einen kostengünstigen, breit diversifizierten Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten. Ab 2027 ergänzt das geförderte Altersvorsorgedepot das Angebot. quirion wurde 2013 von Karl Matthäus Schmidt gegründet, der zuvor mit dem ersten Onlinebroker Consors und der ersten Honorarberaterbank Deutschlands den Bankenmarkt bereits zweimal verändert hatPressekontakt:Dirk AlthoffUnternehmenskommunikationquirion AGKurfürstendamm 11910711 BerlinTelefon: +49 (0)30 89021-358E-Mail: dirk.althoff@quirion.deOriginal-Content von: quirion AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114555/6392078