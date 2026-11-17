Der DAX ist gestern Morgen bei 26.776 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Das Tageshoch formatierte der DAX bereits am Morgen. Von hier aus ging es in sehr moderaten Impulsen abwärts. Es haben sich im Handelsverlauf zwar immer wieder kleinere Erholungen eingestellt, diese wurden aber für Gewinnmitnahmen genutzt. Zum Wochenbeginn wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich gaben die Notierungen weiter nach. Der DAX ging bei 26.532 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

DAX Aktuell unter Druck: Nach einem Tagesschluss bei 26.532 Punkten eröffnete der DAX heute vorbörslich bei 26.457 Punkten (319 Punkte unter dem Vortages-Start).

Entscheidende Chartmarken: Im 1h-Chart testet der Index die SMA200 (26.497 Punkte), im 4h-Chart die SMA50 (26.484 Punkte) - eine Schlüsselzone für die weitere Richtung.

Tages-Prognose - Range: Wir erwarten heute einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt (Bull-Szenario: 55 % - Bear-Szenario: 45 %) innerhalb einer erwarteten Tagesrange von 26.574 - 26.712 bis 26.405 - 26.282 Punkten.

DAX Aktuell: Der deutsche Leitindex startet am Dienstagmorgen schwächer bei 26.457 Punkten in den vorbörslichen Handel und notiert damit rund 75 Punkte unter dem Vortagesschluss. Nach Gewinnmitnahmen zum Wochenauftakt rücken in unserer heutigen DAX Prognose nun entscheidende gleitende Durchschnitte (SMA200 im 1h-Chart und SMA50 im 4h-Chart) in den Fokus der Anleger.

DAX Aktuell: Rückblick auf den Handelstag (16.11.2026)

Der DAX ist gestern Morgen bei 26.776 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet und markierte bereits in den frühen Handelsstunden sein Tageshoch bei 26.825 Punkten. Von dort aus setzte eine moderate Abwärtsbewegung ein. Zwar kam es im Intraday-Verlauf immer wieder zu kleineren Erholungsversuchen, diese wurden von Marktteilnehmern jedoch konsequent für Gewinnmitnahmen genutzt.

Zum Wochenbeginn wies der Leitindex somit einen Xetra-Tagesverlust (Schlusskurs: 26.599 Punkte) aus. Nachbörslich gaben die Notierungen weiter nach, sodass der DAX bei 26.532 Punkten aus dem Handel ging.

Gewinner und Verlierer im DAX (Xetra-Schluss 16.11.2026): Insgesamt schlossen 17 DAX-Werte im Plus, während 23 Aktien Abschläge hinnehmen mussten:

Top-Performer: Deutsche Telekom (+2,29 - Daimler Truck Holding (+1,33 - Heidelberg Materials (+1,26 %)

Flops: Siemens (-2,48 - Infineon (-2,35 - Siemens Energy (-2,00 %)

Kennzahl 16.11.2026 (Ist) 13.11.2026 (Vortag) Prognose-Range (16.11.) Tageshoch (TH) 26.825 Punkte 26.851 Punkte 26.886 Punkte Tagestief (TT) 26.514 Punkte 26.688 Punkte 26.536 Punkte Xetra-Schluss 26.599 Punkte 26.750 Punkte - Tagesschluss (22:00 Uhr) 26.532 Punkte 26.796 Punkte - Handels-Range 311 Punkte 163 Punkte -

Hinweis: Betrachtungszeitraum 08:00-22:00 Uhr....

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