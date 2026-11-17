In unserem heutigen Marktbericht Börse stehen die deutlichen Kursverluste an den US-Technologiebörsen, verschärfte US-Exportkontrollen für KI-Chips sowie die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Nvidia im Fokus. Diese Börsen News bewegen am Dienstag, den 17. November 2026, die internationalen Finanzmärkte.

Fokus Deutschland: Was heute für deutsche Anleger relevant ist

DAX unter Druck der US-Vorgaben: Nach dem jüngsten Rekordhoch rund um die Marke von 27.000 Punkten am vergangenen Donnerstag schloss der DAX bereits gestern 0,57 - schwächer bei 26.598,64 Punkten. Durch den Ausverkauf an der Wall Street und die neuen US-Exportregeln droht dem deutschen Leitindex heute ein schwacher Handelsstart.

Heimische Halbleiterwerte im Blick: Die starken Abgaben bei US-Chipherstellern wie Nvidia, AMD und Intel strahlen direkt auf deutsche Branchenvertreter ab. Anleger sollten insbesondere die Kursentwicklung von Infineon sowie Chip-Ausrüstern wie Aixtron und Siltronic im Auge behalten.

Wichtige Konjunktur- und Unternehmenstermine: Um 11:00 Uhr werden die ZEW-Konjunkturerwartungen für November veröffentlicht (Konsens: 28,2 Punkte nach 28,1 Punkten im Vormonat) - ein zentraler Stimmungsindikator für die deutsche Wirtschaft. Zudem legen heute unter anderem Springer Nature , Bertelsmann , RTL und die DekaBank ihre Quartals- bzw. Neunmonatszahlen vor.

Zinsumfeld - Euro: Die Europäische Zentralbank (EZB) hält den Einlagenzins aktuell bei 2,50 - Angesichts der hawkishen Töne aus den USA und der geopolitischen Energiepreisrisiken achten Anleger auf den EUR/USD-Wechselkurs (zuletzt rund 1,102 USD) sowie auf die um 14:30 Uhr anstehenden US-Einzelhandelsumsätze.

?? Aktienmärkte - USA

Der gestrige Handelstag an der Wall Street verlief deutlich bärisch; der in der vergangenen Woche begonnene Ausverkauf setzte sich fort und erfasste den gesamten breiten Markt.

Die wichtigsten US-Indizes beendeten den Tag mit erheblichen Verlusten: Der Dow Jones gab um 1,4 - nach, der S&P 500 verlor knapp 2 - und der technologielastige Nasdaq schloss 2,5 - im Minus.

Besonders stark traf es den Halbleiter- und Speichersektor: Die Aktien von Nvidia fielen um über 4 - AMD verlor mehr als 5,5 - Intel brach um 7 - ein, Micron gab über 7,5 - ab und SanDisk rutschte um mehr als 8,5 - ab.

Der Abwärtstrend erfasste auch die Big-Tech-Werte: Alphabet büßte 4 - ein, Amazon fiel um fast 3,5 - und Microsoft gab um 1 - nach.

?? Technologiesektor - Geopolitik (KI)

Heute nach US-Börsenschluss (gegen 22:20 Uhr dt. Zeit) veröffentlicht Nvidia seinen Quartalsbericht - den ersten, seit Jensen Huang Berichten zufolge als CEO des Unternehmens zurückgetreten ist.

Die Marktteilnehmer hoffen, dass Nvidia erneut starke Finanzergebnisse vorlegt und die Prognose für das nächste Quartal anhebt, was zur Stabilisierung des Aktienkurses des Tech-Giganten beitragen könnte....

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