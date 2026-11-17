Mainz (ots) -
Woche 47/26
Di., 17.11.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
21.00 frontal-Dokumentation (HD/UT)
Inside Deutsche Bank
Film von Marta Orosz, Hans Koberstein, Christian Salewski
und Michael Strompen
Deutschland 2026
Im Streaming: 17. November 2026, 18.00 Uhr bis 17. November 2028
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6392097
Woche 47/26
Di., 17.11.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
21.00 frontal-Dokumentation (HD/UT)
Inside Deutsche Bank
Film von Marta Orosz, Hans Koberstein, Christian Salewski
und Michael Strompen
Deutschland 2026
Im Streaming: 17. November 2026, 18.00 Uhr bis 17. November 2028
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6392097
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