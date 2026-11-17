Zürich (ots) -Stephan Fehlmann, Vice President bei Spitch: "KI ist in den Unternehmen angekommen - jetzt muss die Steuerung nachziehen."Unerlaubt genutzte KI-Werkzeuge werden für Unternehmen zum Risiko. Das ergab eine Umfrage des Schweizer KI-Anbieters Spitch unter 115 Fachleuten aus Contact Centern. Demnach halten 91 Prozent der Befragten sogenannte Schatten-KI, also den Einsatz von KI ohne Freigabe des Unternehmens, für eine erhebliche Gefahr. 96 Prozent sehen darin gravierende Risiken für Datenschutz und Compliance. "Das ist kein Votum gegen KI, sondern ein Auftrag an die Führung", sagt Stephan Fehlmann, Vice President DACH bei Spitch. "KI ist im Arbeitsalltag angekommen. Jetzt müssen Regeln, Freigaben und Kontrolle nachziehen."Kaum Widerspruch aus der PraxisDie befragten Fachleute urteilen nahezu einhellig: 57 Prozent stimmen der Aussage, Schatten-KI sei ein erhebliches Risiko, voll und ganz zu, weitere 35 Prozent sehen zumindest ein gewisses Risiko; entschieden widerspricht niemand. Bei Datenschutz und Compliance ist das Bild noch eindeutiger: Zwei Drittel stimmen voll und ganz zu, weitere 30 Prozent immerhin teilweise. Widerspruch gibt es hier überhaupt nicht.Die Warnung kommt aus einem Arbeitsumfeld, in dem KI längst dazugehört: 44 Prozent der Befragten sagen, KI sei im Contact Center schon heute die Regel. "Wo Unternehmen keine geprüften Werkzeuge anbieten, suchen sich Mitarbeiter eigene", sagt Stephan Fehlmann. "Verbote allein halten das nicht auf."Der Druck wird weiter steigen: Weitere 30 Prozent der Befragten erwarten, dass KI im Contact Center bis 2030 zur Regel wird. Auch die Erwartungen an den Nutzen sind hoch: 40 Prozent rechnen mit Effizienzgewinnen von bis zu 50 Prozent, weitere 34 Prozent mit bis zu 20 Prozent. "Je stärker KI Teil des Arbeitsalltags wird, desto wichtiger werden freigegebene Werkzeuge und klare Regeln für ihre Nutzung", meint Stephan Fehlmann.Schatten-KI ist kein RandphänomenSpitch verweist auf weitere Studien, die das Bild bestätigen. In der Schweiz räumt gut die Hälfte (52 Prozent) der Beschäftigten ein, KI bei der Arbeit schon entgegen Richtlinien und Vorgaben eingesetzt zu haben. Das ergab eine Studie von KPMG und der Universität Melbourne. In Deutschland greifen laut einer repräsentativen Befragung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) knapp drei von zehn Beschäftigten, die KI beruflich nutzen, auf Werkzeuge zurück, die ihr Arbeitgeber nicht bereitgestellt hat. Gleichzeitig stellt nach einer Bitkom-Umfrage erst ein Viertel der deutschen Unternehmen seinen Beschäftigten eigene Zugänge zu generativer KI bereit. Regeln für den KI-Einsatz hat nicht einmal jedes vierte Unternehmen aufgestellt.Wie teuer Wildwuchs werden kann, zeigt der aktuelle "Cost of a Data Breach Report" von IBM. Danach hat sich der Anteil der Sicherheitsvorfälle, an denen Schatten-KI beteiligt war, binnen eines Jahres mehr als verdoppelt: von 20 auf 43 Prozent. Solche Vorfälle kosteten die Unternehmen Milliarden. In beinahe der Hälfte der Fälle gingen Daten verloren oder wurden kompromittiert, in etwa jedem fünften Fall wurde ein Bußgeld fällig. 68 Prozent der betroffenen Unternehmen fehlten Regeln, um KI zu steuern oder Schatten-KI aufzuspüren. Die Analysten von Gartner erwarten, dass bis 2030 mehr als 40 Prozent der Unternehmen Sicherheits- oder Compliance-Vorfälle durch nicht genehmigte KI erleben."Schatten-KI ist ein Warnsignal, kein Kavaliersdelikt", sagt Stephan Fehlmann. "Ein einziger Datenabfluss kann teurer werden als eine geordnete KI-Einführung."Freigegebene KI statt WildwuchsSpitch empfiehlt, Schatten-KI nicht nur mit Verboten zu begegnen, sondern mit besseren Angeboten: geprüfte KI-Werkzeuge für den Arbeitsalltag, klare Regeln dafür, welche Daten in welche Systeme dürfen, und nachvollziehbare Ergebnisse. Gerade im Kundenservice, wo täglich Namen, Vertragsdaten und persönliche Anliegen verarbeitet werden, ist das entscheidend. "Kundendaten gehören nicht in private Chatfenster", betont der Spitch-Manager. "Jedes Unternehmen muss wissen, welches Modell mit welchen Daten arbeitet und wer am Ende entscheidet."Solche Angebote greifen allerdings nur, wenn sie den Arbeitsalltag erleichtern, statt ihn zu erschweren. "Die geprüften KI-Tools müssen so schnell verfügbar sein wie die unerlaubten Alternativen, die Regeln so klar, dass im Zweifel feststeht, was erlaubt ist, und die Ergebnisse so nachvollziehbar, dass sich der Einsatz steuern lässt", stellt Stephan Fehlmann klar. "Sonst bleibt Schatten-KI der kürzere Weg."Der Mensch behält das letzte WortSpitch setzt auf Total Experience (TX) mit Collaborative Agentic AI: KI-Agenten übernehmen Aufgaben innerhalb klar gesetzter Grenzen, Menschen steuern, kontrollieren und tragen die Verantwortung. Dieser Human-in-the-Loop-Ansatz macht den KI-Einsatz überprüfbar - für die eigene Revision ebenso wie für Aufsichtsbehörden."Klare Regeln bremsen KI nicht, sie machen sie erst breit einsetzbar", sagt Fehlmann. "Wer heute in Governance investiert, kann morgen schneller automatisieren - ohne böse Überraschungen beim Datenschutz."QuellenKPMG / University of Melbourne: Trust, attitudes and use of artificial intelligence: A global study 2025 - Switzerland insights (2025), https://ots.de/MtWDbpInstitut der deutschen Wirtschaft: IW-Kurzbericht Nr. 63/2026 - Schatten-KI: Beschäftigte sind schneller als ihre Betriebe (19.09.2026), https://ots.de/pYt6ZrBitkom: Beschäftigte nutzen vermehrt Schatten-KI (21.10.2025), https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Beschaeftigte-nutzen-Schatten-KIIBM: Cost of a Data Breach Report 2026 (29.07.2026), https://www.ibm.com/reports/data-breachIBM PDF: Cost of a Data Breach Report 2026, https://ots.de/pP8RNvGartner: Gartner Identifies Critical GenAI Blind Spots That CIOs Must Urgently Address (19.11.2025), https://ots.de/yOBZwjSpitch wurde 2014 gegründet und ist ein international tätiger Anbieter von Collaborative Agentic AI-Lösungen mit Hauptsitz in der Schweiz. Mit seiner offenen, modularen Plattform unterstützt Spitch Unternehmen dabei, Kundeninteraktionen intelligent zu automatisieren und Customer-Service-Prozesse mit KI effizienter zu gestalten. Der Human-in-the-Loop-Ansatz verbindet intelligente Automatisierung mit menschlicher Kontrolle und erfüllt höchste Anforderungen an Compliance und Servicequalität. Ergänzt wird das Angebot durch strategische Beratung sowie professionelle Services für die erfolgreiche Umsetzung von KI-Projekten.Pressekontakt:Weitere Informationen:Spitch AG, Stockerstrasse 10, 8008 Zürich, Schweiz.Tel + 41 44 542 82 66, E-Mail: info@spitch.ch, Web: www.spitch.chAnsprechpartnerin für Presse: Carmen Keller, Tel + 41 44 542 82 66,E-Mail: carmen.keller@spitch.chPR-Agentur: euromarcom public relations, team@euromarcom.de,www.euromarcom.deOriginal-Content von: Spitch AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134046/6392090