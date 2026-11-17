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Silber stürzte 2026 von rund 120 auf zeitweise unter 50 US-Dollar je Unze. Die Euphorie ist verflogen. Doch während viele Anleger auf ihre Verluste blicken, kauft Silberexperte Peter Krauth nach. Ein Chart zeigt, warum ihn gerade die Minenaktien jetzt reizen.
Silber stürzte 2026 von rund 120 auf zeitweise unter 50 US-Dollar je Unze. Die Euphorie ist verflogen. Doch während viele Anleger auf ihre Verluste blicken, kauft Silberexperte Peter Krauth nach. Ein Chart zeigt, warum ihn gerade die Minenaktien jetzt reizen.
Vom Höhenflug zum Ausverkauf
Anfang des Jahres schien Silber kaum zu bremsen. Dann folgte der Absturz: Vom Hoch bei rund 120 US-Dollar bis auf etwa 49 US-Dollar verlor das Metall fast 60 Prozent. Wer auf dem Höhepunkt
einstieg, musste zusehen, wie ein großer Teil seines Einsatzes verschwand.
Im Interview beschreibt Krauth, wie stark sich das Bild gedreht habe. Anfang 2026 habe er viele Aktien noch für zu teuer gehalten. Nach der Korrektur sehe er wieder attraktive Bewertungen. Er selbst kaufe nach eigenen Angaben schrittweise physisches Silber und Minenaktien.
Dieser Chart zeigt, wie stark Silberminen gefallen sind
Der von Krauth angesprochene Chart von Jupiter Asset Management zeigt die Bewertung von Gold- und Silberminen im Vergleich zu ihrem geschätzten Nettoinventarwert. Bei Silberminen fällt die Kurve
besonders steil: Seit dem Frühjahr 2026 ist das Verhältnis deutlich gesunken und liegt zuletzt unter eins.
Das bedeutet vereinfacht: Der Markt bewertet die Unternehmen im dargestellten Korb niedriger als den geschätzten Wert ihrer Vermögenswerte abzüglich Schulden. Für Krauth ist genau das der interessante Punkt. Während die Kurse unter Druck stehen, könnte die Bewertung Chancen für Anleger eröffnen, die den Unternehmen mehr zutrauen als der Markt.
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