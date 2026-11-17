

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



17.11.2026 / 10:48 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Andrew Nachname(n): Buchanan

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

b) LEI

529900MUF4C20K50JS49

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0008430026

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 592,2 EUR 118.440 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 592,2000 EUR 118.440,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

13.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate Berlin Stock Exchange MIC: XGAT





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