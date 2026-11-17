APA ots news: FMA-Marktstudie: Höhere Fondsgebühren garantieren keine bessere Performance

Analyse zu 992 österreichischen Publikumsfonds zeigt: Kosten bestimmt durch Anlagestrategie und Risiko -

10-Jahres-Performance streut bei teuren Produkten stark

Wien (APA-ots) - Höhere Gebühren sind kein verlässlicher Indikator für eine bessere

Wertentwicklung von Investmentfonds. Das zeigt die aktuelle Marktstudie der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) zu den Gebühren der heimischen Publikumsfonds . Die Studie zeigt das schon bekannte Phänomen, dass die laufenden Verwaltungsgebühren stark von der Anlagestrategie abhängen und tendenziell mit der Risikoklasse ansteigen. Die Performance folgt diesem Muster jedoch nur teilweise. Mit steigendem Risiko und steigenden Kosten nimmt vor allem die Schwankungsbreite der Performance deutlich zu. Insgesamt blieb die Gebührenstruktur des österreichischen Publikumsfondsmarktes weitgehend stabil, mit weiter leicht fallender Tendenz.

Im Durchschnitt betragen die volumengewichteten laufenden Verwaltungsgebühren der untersuchten Fonds 1,12%, die maximalen Einstiegskosten 3,55% und die Transaktionskosten 0,14%. Im mehrjährigen Vergleich zeigt sich dabei ein leichter Rückgang. Die Analysen der FMA bestätigen, dass Veranlagungsstrategie und Risikoklasse die wesentlichen Einflussfaktoren auf die Gebührenhöhe sind: Kurzfristige Rentenfonds weisen im Mittel laufende Verwaltungsgebühren von 0,33% auf, Rentenfonds liegen bei 0,61%, Immobilienfonds bei 1,01%, Mischfonds bei 1,33% und Aktienfonds bei 1,43%. Aufgeschlüsselt nach den Risikoklassen steigen die Verwaltungsgebühren von 0,62% in der Risikoklasse 1 auf 1,90% in der Risikoklasse 6. Umwelt- oder Klimafreundlichkeit der Fonds gemäß UZ49 oder Artikel 8 bzw. 9 der EU-Verordnung SFDR haben in der aktuellen Analyse keinen statistisch signifikanten Einfluss auf die Höhe der laufenden Verwaltungsgebühren.



Höheres Risiko: größere Bandbreite der Ergebnisse



Die erstmals vertiefte Gegenüberstellung von Risikoklasse, Verwaltungsgebühren und tatsächlich erzielter Performance - betrachtet über ein, drei, fünf und zehn Jahre - zeigt ein differenziertes Bild . Während die durchschnittlichen Verwaltungsgebühren mit der Risikoklasse tendenziell steigen, lässt sich auf Basis der untersuchten Daten kein eindeutiger Zusammenhang zwischen höheren Verwaltungsgebühren und einer höheren Performance feststellen. Allerdings nimmt mit höherer Risikoklasse die Streuung der erzielten Ergebnisse deutlich zu. Das bedeutet: Höheres Risiko kann höhere Renditechancen eröffnen, geht aber auch mit größerer Unsicherheit einher.



992 Fonds mit 126,5 Mrd. Fondsvermögen untersucht



Für die Marktstudie hat die FMA 992 österreichische

Publikumsfonds mit 2.923 Anteilsklassen und einem Fondsvermögen von rund 126,5 Milliarden zum Stichtag 31. Dezember 2025 untersucht. Damit deckt die Analyse rund 51% des österreichischen Fondsmarkts ab. Grundlage sind die gesetzlich vorgeschriebenen PRIIPs- Basisinformationsblätter der Fonds. Die FMA überprüft deren Qualität regelmäßig; der aktuelle PRIIPs-Marktbericht 2026 zeigt, dass die Basisinformationsblätter österreichischer Publikumsfonds aus aufsichtlicher Sicht unauffällig sind; festgestellte Auffälligkeiten wurden von den Verwaltungsgesellschaften im Wesentlichen reibungslos behoben.



Die FMA veröffentlicht die Marktstudie zu Fondsgebühren jährlich, um Transparenz und Vergleichbarkeit für Anleger:innen zu erhöhen.

Zu beachten ist, dass die in den PRIIPs-Basisinformationsblättern ausgewiesenen Kosten die Produktkosten darstellen. Für Beratung oder Vertrieb sowie gegebenenfalls bei einer vorzeitigen Auflösung können zusätzliche Kosten anfallen.



Die vollständige FMA-Marktstudie 2026 über Fondsgebühren von österreichischen Publikumsfonds ist auf der Website der FMA abrufbar, der PRIIPs-Marktbericht 2026 ebenfalls. Weitere Informationen zu Kosten, Risiko und möglichen Wertentwicklungen einzelner Fonds bietet die FMA-Fonds-Lupe .



Rückfragehinweis:

Finanzmarktaufsicht (FMA)

Boris Gröndahl

Telefon: +43 676 8824 9995

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at



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