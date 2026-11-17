Stuttgart (ots) -Das Bundesarbeitsministerium hat den Gesetzentwurf vorgelegt, mit dem Arbeitgeber sich von Spitzenverdienern leichter gegen Abfindung trennen können: Ab einem festen Jahresgehalt oberhalb des 1,75-Fachen der Beitragsbemessungsgrenze - 2027 rund 186.000 Euro - sollen Beschäftigte leitenden Angestellten gleichgestellt werden. Greifen soll das nach einer Übergangsfrist voraussichtlich 2028. Zugleich bauen Autohersteller über Abfindungsprogramme Personal ab."Wer glaubt, nach der Reform gehe es nur noch um eine Abfindung nach Tabelle, unterschätzt seine Möglichkeiten. Gerade in Trennungen im Topmanagement entscheidet sich vieles außerhalb des Kündigungsschutzgesetzes. Darüber sollte man mit einem Anwalt sprechen, bevor man unterschreibt", sagt Dr. Christoph Abeln, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Berlin und Autor von "Vom Karriereknick zum Comeback" (Campus).Nach Daten der Bundesagentur für Arbeit waren im September knapp 55.000 Führungskräfte arbeitslos gemeldet. "Wer in dieser Gehaltsklasse seinen Job verliert, findet die nächste Position selten in der Stellenbörse", sagt Georg Weiler, Gründer der GW Executive Placement GmbH in Stuttgart. "Auf der obersten Ebene werden 70 bis 90 Prozent der Positionen nicht ausgeschrieben. Diesen Markt muss man kennen, bevor man über ein Abfindungsangebot entscheidet."Dass ältere Bewerber schlechtere Karten haben, hält der frühere Group-CFO für die oberste Führungsebene für falsch: "Über 50 ist dort eher Eintrittsbedingung als Hürde. Die eigentliche Hürde ist der Zugang zu den Entscheidern." Seine erste Vorstandsposition übernahm Weiler mit 50. Sein Thesenpapier "Ü50 auf C-Level: Karriereende oder Eintrittsbedingung?" steht unter www.gw-executiveplacement.de/thesenpapier zum Download bereit.GW Executive Placement berät Top-Führungskräfte nach dem Prinzip "Inverse Headhunting": Nicht ein Unternehmen beauftragt die Suche, sondern die Führungskraft selbst.Pressekontakt:Oliver Weckbrodt, Strategische Kommunikationsberatung, Telefon +49 202 25622035, kontakt@weckbrodt.meOriginal-Content von: GW Executive Placement GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183929/6392115