Berlin (ots) -- DUH klagt auf Zulassungswiderruf des Pestizids Diflanil 500 SC- PFAS-Pestizid baut sich zu reproduktionstoxischem TFA ab und gefährdet damit Umwelt und Gesundheit- DUH fordert sofortigen Zulassungsstopp für alle PFAS-PestizideDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat Klage auf Widerruf der Zulassung des Pestizids Diflanil 500 SC eingereicht und fordert den umgehenden Zulassungsstopp für alle PFAS-Pestizide in der Landwirtschaft. Das im Ackerbau eingesetzte Pestizid enthält Diflufenican, eine sogenannte Ewigkeitschemikalie, die sich wie andere bestimmte PFAS-Wirkstoffe zu Trifluoressigsäure (TFA) abbaut. Die Klage richtet sich gegen das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit und liegt vor dem Verwaltungsgericht Braunschweig. Die für die Risikobewertung von Chemikalien zuständige Europäische Chemikalienagentur bewertet TFA als reproduktionstoxisch. TFA kann das Kind im Mutterleib schädigen und beeinträchtigt vermutlich die Fruchtbarkeit. Die DUH führt vor dem Verwaltungsgericht Braunschweig mehrere Gerichtsverfahren mit dem Ziel, die Zulassungen TFA-bildender Pestizide aufheben zu lassen.Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Vor allem Pestizide mit Ewigkeitschemikalien, deren gesundheitsschädliche Abbaustoffe in unserem Trinkwasser landen, wurden in den letzten Wochen als 'robuste Herbststrategie' beworben. Wir lassen diese fortschreitende Verschmutzung und Vergiftung des Ökosystems nicht zu. Die Zulassungen für Diflanil 500 SC und alle weiteren TFA-bildenden Pestizide müssen umgehend durch die zuständige Zulassungsbehörde zurückgezogen werden. Wir reichen deshalb Klage gegen die Zulassung des TFA-bildenden Pestizids Diflanil 500 SC ein - zum Schutz unserer Gesundheit und lebenswichtiger Wasserressourcen vor den Profitinteressen der Pestizidindustrie."Hintergrund:Das Pestizid Diflanil 500 SC des internationalen Pestizidherstellers Globachem wird als Herbizid in Winterweichweizen beziehungsweise Wintergerste im Herbst eingesetzt und soll das Aufkommen von Beikräutern verhindern. Wie zahlreiche andere PFAS-Pestizidwirkstoffe wird der enthaltene Wirkstoff Diflufenican zu TFA abgebaut. Die äußerst langlebige Chemikalie wurde bereits nahezu flächendeckend im deutschen Grundwasser nachgewiesen. Mit herkömmlichen Verfahren der Trinkwasseraufbereitung lässt sie sich nicht oder nur unzureichend entfernen.Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat die gesundheitliche Bewertung von TFA verschärft, da es nachweislich den Spiegel des Schilddrüsenhormons Thyroxin, welches unverzichtbar für lebenswichtige Funktionen wie den Energiestoffwechsel ist, verändern kann.Link:- Zum TFA-Hintergrundpapier: https://l.duh.de/p251022- Übersicht der Pestizidklagen der DUH: https://www.duh.de/inf...zidklagen/ (https://www.duh.de/informieren/verbraucherschutz/pestizidklagen/)Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH0171 3649170, resch@duh.deDr. Caroline Douhaire, Rechtsanwältin Geulen & Klingerdouhaire@geulen.comDUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/6392113