Frankfurt am Main (ots) -Bei seinem Versuch, einen lange zu den Akten gelegten Anschlag aufzuklären, gerät das mit dem Grimme-Preis ausgezeichnete Frankfurter Tatort-Duo Maryam Azadi (Melika Foroutan) und Hamza Kulina (Edin Hasanovic) ins Visier eines ausländischen Geheimdienstes. Der Tatort "4 Finger" läuft am Sonntag, 22. November, um 20.15 Uhr im Ersten.Für registrierte Nutzerinnen und Nutzer der Film bereits ab Freitag, 20. November, in der ARD Mediathek abrufbar. Das Drehbuch stammt von Constantin Lieb und Andreas Prochaska, basierend auf einer Erzählung von Markus Busch. Regie führte Andreas Prochaska. In weiteren Rollen sind unter anderem Judith Engel, Anne Ratte-Polle, Gordana Boban, Hadi Khanjanpour, Aenne Schwarz und Helgi Schmid zu sehen.Zum Inhalt: Alles beginnt mit einem Notruf mitten in der Nacht: Die ehemalige Kellnerin Anja Winkler (Anne Ratte-Polle) behauptet, Navid Hosseini (Mehdi Bajestani) wiedererkannt zu haben. Hosseini gilt seit Ende der 1990er-Jahre als vermisst - seit jenem Tag, an dem im Café Hajduk eine Bombe detonierte und sechs Menschen tötete. Als der ungelöste Altfall am nächsten Morgen auf dem Tisch von Sandra Schatz (Judith Engel) landet, zieht sie Maryam Azadi (Melika Foroutan) und Hamza Kulina (Edin Hasanovic) hinzu. Was die Behörden damals als organisierte Kriminalität im Drogenmilieu abtaten, entpuppt sich als politisch motiviertes Attentat auf die iranische Opposition in Deutschland. Maryam ermittelt in diesem Fall seit Jahren heimlich auf eigene Faust. Getrieben von Schuldgefühlen - weil sie den Attentäter damals selbst in das Umfeld der Opfer brachte - hat sie einen riskanten Plan orchestriert, um ihn aus dem Iran zurück nach Deutschland zu locken."4 Finger" ist eine Produktion der Sommerhaus Filmproduktion im Auftrag des Hessischen Rundfunks (hr). Für die Umsetzung des Stoffes sorgten Carmen Treichl (Kamera), Tobias Schinko (Ton), Karin Hartusch und Markus Hautz (Schnitt), Holger Müller (Szenenbild), Katharina Schnelting (Kostüm) und Nathalie Mischel (Casting). Die Redaktion lag bei Jörg Himstedt und Erin Högerle (beide hr). Produzenten waren Jochen Laube, Fabian Maubach und Annie Schilling (alle Sommerhaus Filmproduktion).Zur hr-Presseseite (https://www.hr.de/presse/index.html)Pressekontakt:PressereferentinIsabel SchadTel.: 069 155 6823E-Mail: isabel.schad@hr.dePressereferentMichael DraegerTel.: 069 155 3527E-Mail: michael.draeger@hr.deHERAUSGEBERHessischer RundfunkKommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6392123