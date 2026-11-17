Elmshorn (ots) -Michael Hambusch hat zum 15. November 2026 die Leitung Expansion und Ladenbau bei DAS FUTTERHAUS übernommen. Mit der Zusammenführung beider Bereiche unter einer gemeinsamen Leitung stärkt das Unternehmen seine Expansionsorganisation. Durch die engere Verzahnung von Standortentwicklung, Expansionsplanung und Ladenbau sollen neue Marktpotenziale gezielt erschlossen und die Umsetzung neuer Standorte weiter optimiert werden.Mit Michael Hambusch gewinnt DAS FUTTERHAUS einen ausgewiesenen Expansionsexperten mit langjähriger Führungs- und Branchenerfahrung im filialisierten Einzelhandel. Über acht Jahre verantwortete er als Leiter Expansion Deutschland bei Fressnapf die Weiterentwicklung und den Ausbau des deutschen Standortnetzes. Im Anschluss übernahm er die Leitung Expansion und Standortentwicklung bei INTERSPORT Deutschland. Seine umfassende Branchenkenntnis, seine Expertise in der Entwicklung und dem Ausbau von Filialnetzen sowie seine Erfahrung in der Führung und Weiterentwicklung leistungsfähiger Teams bilden eine hervorragende Grundlage, um die Wachstumsstrategie von DAS FUTTERHAUS maßgeblich mitzugestalten."Die stationäre Expansion gemeinsam mit unseren Franchisepartnern ist neben der Weiterentwicklung zum Omnichannelhändler Teil unserer Wachstumsstrategie. Mit Michael Hambusch gewinnen wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit, die unsere Branche hervorragend kennt und über umfassende Expertise in der strategischen Planung und erfolgreichen Umsetzung von Expansionsvorhaben verfügt. Wir sind überzeugt, mit ihm die richtigen Weichen für die weitere Entwicklung unseres Standortnetzes zu stellen", so Andreas Schulz, Geschäftsführer von DAS FUTTERHAUS.Fragen beantworten gern:DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KGNadine Giese-Schulz, Ricarda GürneE-Mail: presse@futterhaus.comOriginal-Content von: DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119466/6392122