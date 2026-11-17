Osnabrück/Berlin (ots) -Vor dem Hintergrund der Pläne von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, gemeinsam mit Vertreter*innen aus Österreich, Dänemark, Griechenland und den Niederlanden ein Pilotprojekt für einen sogenannten Return Hub in Ruanda einzurichten, fordert Terre des Hommes, von diesen Plänen abzusehen. In einem offenen Statement fordert die Kinderrechtsorganisation gemeinsam mit 45 weiteren Organisationen aus mehreren EU-Ländern stattdessen Lösungen, die die Einhaltung der Menschenrechte gewährleisten."Menschen gehören nicht in Abschiebezentren außerhalb Europas. An den europäischen Außengrenzen zeigt sich seit Jahren, wohin das führt, wenn Menschen unsichtbar gemacht werden: haftähnliche Unterbringungsstrukturen, fehlende Bildungszugänge, mangelhafte Gesundheitsversorgung und vor allem Perspektivlosigkeit sind an der Tagesordnung." kritisiert Annika Schlingheider, Politische Referentin Flucht und Migration. In Rückkehrzentren außerhalb Europas - wie in den aktuellen Plänen zu Ruanda - gäbe es noch weniger Kontrollmöglichkeiten. Selbst Kinder und Familien könnten in diese Zentren gebracht werden, denn laut EU-Rückführungsverordnung sind nur unbegleitete Minderjährige von den Plänen ausgenommen. Die Verordnung erlaubt zudem nur Abkommen mit Ländern, die internationale Menschenrechtsstandards und das Non-Refoulement-Prinzip respektieren. "Ruanda besteht diesen Test nicht. Die geplanten Zentren stellen keine innovative Lösung, sondern eine konkrete Gefahr für Kinder- und Menschenrechte dar und untergraben damit grundlegende rechtliche und humanitäre Standards, die zu den Errungenschaften Deutschlands und Europas gehören", so Schlingheider.Hintergrund- Gemeinsam mit 45 Organisationen aus mehreren EU-Ländern hat Terre des Hommes Deutschland ein Statement veröffentlicht (https://www.tdh.de/fileadmin/user_upload/Verein/01_Informieren/Themen/Flucht/Final_clean_Joint_Statement_-_Return_Hubs_Welcome_Centers.pdf)- Die EU-Rückführungsverordnung ist im Oktober 2026 im Amtsblatt der EU erschienen. Die Verordnung führt neue Regeln für die Ausweisung von Asylsuchenden ein, darunter Bestimmungen zu sogenannten Return Hubs in Drittstaaten.---------------------------------------------Verantwortlich: Terre des HommesUnser Name "Terre des Hommes" steht für eine "Erde der Menschlichkeit". Klimawandel, Kinderarbeit, Krieg und Vertreibung - wir machen Kinder und Jugendliche stark und schützen sie mit unseren Projekten vor Gewalt und Ausbeutung. Wir leisten humanitäre Hilfe und verbessern die Lebensbedingungen von Kindern weltweit. Was uns dabei besonders wichtig ist: Wir arbeiten mit Partnerorganisationen vor Ort zusammen und setzen gemeinsam mit Kindern ihre Rechte durch. Als Kinderrechtsorganisation sind wir unabhängig von Regierungen, Wirtschaft, Religionsgemeinschaften und Parteien. Wir fördern derzeit über 400 Projekte für Kinder und Jugendliche in 47 Ländern.Pressekontakt:Verantwortlich:Terre des Hommes - starke Kinder - gerechte Welt--------------------------Rückfragen und Interviews:Esther Yungsung Lisa RüdenTel. 030-166385368 oder 0171-6729748E-Mail: e.rueden@tdh.deOriginal-Content von: Terre des Hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9646/6392121