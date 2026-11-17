ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vodafone von 95 auf 94 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Für den Ausbau des Glasfasernetzes in Deutschland werde das mit der Societe Generale betriebene Joint Venture namens OXG wohl 4,4 Milliarden Euro an Aktienkapital aufnehmen, schrieb Polo Tang am Montag. Jedenfalls dann, wenn keine neuen Schulden aufgenommen werden sollen. Auf Vodafone entfielen aufgrund der hälftigen Beteiligung entsprechend 2,2 Milliarden Euro./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 15:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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