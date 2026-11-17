Mainz (ots) -Mehr als 15 Millionen interne Dokumente, darunter mehr als neun Millionen E-Mails sowie Berichte, Präsentationen und Kalendereinträge, geben Einblick in den Umgang der Deutschen Bank mit umstrittenen Kunden. Das ZDF sendet die Recherche in der "ZDF frontal"-Dokumentation "Inside Deutsche Bank" am Dienstag, 17. November 2026, 21.00 Uhr im TV und im ZDF Streaming-Portal.Die Recherchen zeigen, wie im größten deutschen Geldhaus interne Warnungen vielfach übergangen wurden, um problematische Geschäfte fortzuführen oder neue Kunden zu gewinnen. Die Daten liefern neue Details zu den Geschäftsbeziehungen zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und zum US-Präsidenten Donald Trump. Weitere Recherchen betreffen umstrittene Steuermodelle für vermögende Kunden sowie mutmaßliche Geldwäschenetzwerke im sogenannten Korrespondenzbankgeschäft. Außerdem geht es um bankintern umstrittene Geschäfte in klimaschädlichen Branchen."ZDF frontal", der SPIEGEL, das manager magazinund weitere internationale Partnermedien haben die Daten zusammen mit 200 Journalisten weltweit ausgewertet. Es ist das größte bekannte Bankenleak. Die Daten stammen von Whistleblowern und gelangten über Journalisten aus Südafrika und Indien an mehr als 50 Medienhäuser weltweit. Seit Frühjahr 2026 haben über 200 Journalisten die Unterlagen ausgewertet.Die Deutsche Bank bestreitet die Authentizität der Daten nicht. Zu einzelnen Kundenbeziehungen will sich die Bank nicht äußern. Auf Nachfrage erklärte die Bank, viele Vorgänge lägen Jahre zurück und seien mit Aufsichtsbehörden aufgearbeitet worden. Unter dem seit 2018 amtierenden Vorstandschef Christian Sewing habe sich das Institut grundlegend gewandelt. Von 2019 bis 2025 seien sieben Milliarden Euro in Kontrollsysteme investiert und die zuständigen Teams verstärkt worden. Heute sei die Deutsche Bank "eine andere Bank".Zu der "ZDF frontal"-Dokumentation "Inside Deutsche Bank" sind bereits weitere Recherchen auf ZDFheute (https://www.zdfheute.de/wirtschaft/inside-deutsche-bank-leak-100.html) präsent.KontaktNachfragen zu der Recherche an Christian Rohde, Head of Investigation "ZDF frontal", unter 0151 - 16874345 oder per E-Mail unter rohde.c@zdf.de.Bei Fragen zu "frontal" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/frontal) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- ZDFheute zur "frontal"-Recherche (https://www.zdfheute.de/wirtschaft/inside-deutsche-bank-leak-100.html)- "frontal" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/frontal-108)- "frontal"-Dokumentationen im ZDF streamen (https://www.zdf.de/dokus/frontal-die-doku-100)- Presseinformation zu "frontal" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/frontal-2)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6392135