Fast alle Unternehmen nutzen inzwischen KI, aber nur wenige bauen ihre Organisation dafür um. Wie Firmen Rollen, Teams und Entscheidungswege neu zuschneiden, um wirklich KI-nativ zu werden, beschreiben wir in unserem Titel in der neuen Ausgabe des t3n Magazin. Ein Chatbot hier, ein Copilot dort: In den meisten Unternehmen gehört Künstliche Intelligenz zum Alltag, allerdings meist als Werkzeug für einzelne Aufgaben. Wie groß die Lücke zwischen Nutzung ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.