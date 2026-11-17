Fast alle Unternehmen nutzen inzwischen KI, aber nur wenige bauen ihre Organisation dafür um. Wie Firmen Rollen, Teams und Entscheidungswege neu zuschneiden, um wirklich KI-nativ zu werden, beschreiben wir in unserem Titel in der neuen Ausgabe des t3n Magazin. Ein Chatbot hier, ein Copilot dort: In den meisten Unternehmen gehört Künstliche Intelligenz zum Alltag, allerdings meist als Werkzeug für einzelne Aufgaben. Wie groß die Lücke zwischen Nutzung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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