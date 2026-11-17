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SANY will bei seinem bislang größten Messeauftritt auf der bauma CHINA erstmals KI-Agenten und robotisierte Maschinen vorstellen



17.11.2026 / 11:20 CET/CEST

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Anlässlich seines 40-jährigen Bestehens wird SANY intelligentes, elektrifiziertes Bauen in den Mittelpunkt stellen SHANGHAI, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Die SANY Group wird ihr 40-jähriges Bestehen mit ihrem bislang größten Messeauftritt auf der bauma CHINA 2026 feiern, die vom 23. bis 27. November an zwei Veranstaltungsorten in Shanghai stattfindet und bei der das Unternehmen eine neue Generation von KI-Agenten sowie robotisierten Maschinen erstmals vorstellen will. Die Präsentation spiegelt eine Überzeugung wider, die SANY seit vier Jahrzehnten leitet: Nachhaltiger industrieller Fortschritt entsteht durch Vertrauen, wird durch Qualität aufrechterhalten, durch Innovation vorangetrieben und durch Partnerschaft vervielfacht. Der Meilenstein wird zu einem entscheidenden Zeitpunkt erreicht. Mit Beginn eines neuen Jahrzehnts in der Baumaschinenbranche werden Maschinen zunehmend elektrifiziert und intelligenter, können ihre Umgebung wahrnehmen, koordiniert zusammenarbeiten sowie komplexere und gefährlichere Aufgaben übernehmen. SANY ist überzeugt, dass dieses Jahrzehnt den KI-Agenten und robotisierten Maschinen gehören wird, und will in Shanghai einen ersten Einblick in diese Zukunft geben. Intelligenz und Elektrifizierung in großem Maßstab Auf einer Fläche von 9797 Quadratmetern wird SANY mehr als 40 überwiegend elektrifizierte Maschinen präsentieren, darunter mehrere Neuvorstellungen, wobei die Maschinen zu fünf integrierten Lösungen für den Bergbau, den Straßenbau, den Hafenbetrieb sowie weitere zentrale Anwendungsbereiche zusammengestellt sind. Erstmals wird SANY eine ganze Ausstellungshalle intelligenten Technologien widmen, in der KI-Agenten und robotisierte Maschinen als integriertes System zusammenarbeiten. Im Freien wird bei einer Livevorführung gezeigt, wie autonome Maschinen koordiniert zusammenarbeiten. Das gesamte Maschinenaufgebot wird bei der Eröffnung des SANY-Standes am 24. November vorgestellt. Vierzig Jahre Qualität, eine gemeinsam gestaltete Zukunft Seit vier Jahrzehnten lässt sich SANY von dem Leitsatz "Qualität verändert die Welt" leiten. Während die Branche zunehmend auf den Aufbau von Ökosystemen setzt, erstreckt sich dieses Qualitätsversprechen nun auch auf die Art und Weise, wie SANY mit Kunden und Partnern zusammenarbeitet, wobei der Mensch im Mittelpunkt steht. Die Geschichte von SANY begann 1986 mit einem Schweißmaterial auf Kupferbasis. Auf diesem Weg setzte SANY 2019 die weltweit erste Flotte fahrerloser Straßenfertiger ein und drei seiner Werke wurden vom Weltwirtschaftsforum als Leuchtturmfabriken ausgezeichnet. SANY hat heute weltweit mehr als eine Million Maschinen im Einsatz und arbeitet daran, ein KI-natives Robotikunternehmen zu werden, mit dem Ziel, eine sprunghafte Steigerung der menschlichen Produktivität voranzutreiben. SANY freut sich darauf, Partner in Shanghai begrüßen zu dürfen. Für Live-Updates folgen Sie SANY auf LinkedIn und in den sozialen Medien . View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/sany-will-bei-seinem-bislang-groWten-messeauftritt-auf-der-bauma-china-erstmals-ki-agenten-und-robotisierte-maschinen-vorstellen-302941941.html



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