Stuttgart/Berlin (ots) -- Aktuelle Forsa-Umfrage für das Deutsche Schulportal der Robert Bosch Stiftung zeigt: 55 Prozent der Lehrkräfte in Deutschland befürworten eine Arbeitszeiterfassung, 34 Prozent sind dagegen.- Befürworter:innen erhoffen sich vor allem mehr Transparenz über die Arbeitsbelastung. Gegner:innen bezweifeln die praktische Umsetzbarkeit.- Die vollständigen Umfrageergebnisse sind auf dem Deutschen Schulportal der Robert Bosch Stiftung abrufbar.Eine deutliche Mehrheit der Lehrkräfte in Deutschland befürwortet die Einführung einer verpflichtenden Arbeitszeiterfassung an Schulen. Dies zeigen exklusive Daten einer repräsentativen Forsa-Umfrage, die das Deutsche Schulportal der Robert Bosch Stiftung heute veröffentlicht hat. Demnach sprechen sich 55 Prozent der befragten Lehrer:innen für eine solche Regelung aus. 34 Prozent lehnen sie ab, während 11 Prozent unentschlossen sind.Die Gerichte haben bereits entschieden: Nach Urteilen des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesarbeitsgerichts ist die systematische Erfassung der Arbeitszeit zum Gesundheitsschutz aller Beschäftigten zwingend vorgeschrieben. In der Praxis zögert die Politik jedoch mit einer konkreten Umsetzung für den Schulbereich.Wunsch nach Transparenz steht Sorge vor Bürokratie und mangelnder Messbarkeit gegenüberAls Hauptgrund für ihr Ja nennen 70 Prozent der Befürworter:innen den Wunsch nach mehr Transparenz über die tatsächliche Arbeitsbelastung. 23 Prozent erhoffen sich dadurch mehr Gerechtigkeit im Kollegium. Auf der Gegenseite steht vor allem eine fundamentale Skepsis: 40 Prozent der Gegner:innen argumentieren, dass die flexiblen Arbeitszeiten im Lehrerberuf praktisch nicht verlässlich mess- oder kontrollierbar sind. 23 Prozent befürchten zudem bürokratischen Mehraufwand.Der vollständige Bericht mit detaillierten Daten und Stimmen aus der Praxis ist ab sofort exklusiv auf dem Deutschen Schulportal (https://deutsches-schulportal.de/bildungswesen/repraesentative-umfrage-zeigt-wie-lehrkraefte-zur-arbeitszeiterfassung-stehen) abrufbar.Bitte beachten Sie die Quellenangabe Deutsches Schulportal der Robert Bosch Stiftung.Zur BefragungDie Daten basieren auf einer repräsentativen Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag der Robert Bosch Stiftung GmbH für das Deutsche Schulportal durchgeführt hat. Im September 2026 wurden insgesamt 1.056 Lehrkräfte an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in ganz Deutschland befragt. Die statistische Fehlermarge für die gesamte Lehrerschaft beträgt bis zu drei Prozentpunkte.Über das Deutsche Schulportal der Robert Bosch StiftungDas Deutsche Schulportal (https://deutsches-schulportal.de/)ist eine Initiative der Robert Bosch Stiftung in Kooperation mit der ZEIT Verlagsgruppe. Als größte deutschsprachige Onlineplattform für Schulentwicklung und Unterrichtsentwicklung macht das Portal Diskurse rund um Schulqualität sichtbar und fördert den Austausch unterschiedlicher Perspektiven. Das Angebot verbindet sorgfältig recherchierte Berichte und Reportagen mit Expertenstimmen aus Wissenschaft und Praxis sowie exklusiven Interviews. Filmisch aufbereitete Beispiele ("Konzepte") der Preisträgerschulen des Deutschen Schulpreises (https://www.deutscher-schulpreis.de/)bieten Schulleitungen und Lehrkräften konkrete Inspiration für die eigene Schulentwicklung. Zudem ermöglicht der Campus des Deutschen Schulportals (https://campus.deutsches-schulportal.de/) pädagogischen Fachkräften den Zugang zu einem kostenlosen digitalen Fortbildungs- und Veranstaltungsprogramm.www.bosch-stiftung.deÜber die Robert Bosch Stiftung:Die Robert Bosch Stiftung ist eine der großen Stiftungen in Europa. Gemeinnützig, unabhängig und überparteilich setzt sie sich dafür ein, dass Menschen in Würde, Frieden und Freiheit leben. Im Sinne von Robert Bosch arbeitet die Stiftung in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Globale Fragen. Ziel ist es, tragfähige Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit zu finden - von chancengerechter Bildung und menschenzentrierter Gesundheitsversorgung bis zum Umgang mit dem Klimawandel, der menschenwürdigen Gestaltung von Migration, einem starken Miteinander in unserer Demokratie sowie wirksamer lokaler Friedensarbeit.Die Stiftung unterhält eigene Einrichtungen und fördert Projekte im In- und Ausland. Weltweit arbeitet sie dabei mit rund 400 Partnerorganisationen zusammen. Ihre Erkenntnisse bringt sie aktiv in die öffentliche Debatte ein.Die Stiftung hält rund 94 Prozent der Geschäftsanteile an der Robert Bosch GmbH und finanziert sich aus deren Dividende. Unternehmen und Stiftung handeln unabhängig voneinander. Seit ihrer Gründung im Jahr 1964 hat die Robert Bosch Stiftung GmbH mehr als 2,7 Milliarden Euro für ihre gemeinnützige Arbeit bereitgestellt.Pressekontakt:Michael HermPressesprecherRobert Bosch Stiftungmichael.herm@bosch-stiftung.deTel. +49-711 46084-290Original-Content von: Robert Bosch Stiftung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100848/6392172