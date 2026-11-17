Coburg (ots) -Stark gestiegene Ersatzteilkosten und Werkstatt-Stundensätze: Das sind Entwicklungen, die sich in den Kfz-Versicherungsprämien widerspiegeln. Für günstigen Kfz-Versicherungsschutz wird Sparen durch Vergleichen also immer wichtiger. Beim Wechsel von einem teuren zu einem günstigen Versicherer lassen sich schnell einige hundert Euro sparen. Das zeigen Beitragsvergleiche in den Medien immer wieder.Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um die eigene Kfz-Versicherung auf den Prüfstand zu stellen. Viele Versicherungsverträge laufen vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Entsprechend ist für viele Kfz-Verträge der Ablauf des Versicherungsjahres der 1. Januar. Wer kündigen will, muss dafür sorgen, dass die Kündigung bis spätestens 30. November beim Versicherer eingeht. Erhöht der Versicherer den Beitrag, obwohl sich am Versicherungsschutz nichts ändert, hat man ab Zugang dieser Mitteilung ein einmonatiges Sonderkündigungsrecht - auch über den 30. November hinaus. Darauf müssen die Kfz-Versicherer hinweisen.Vergleichen lohnt sichDie Preisspannen zwischen den einzelnen Anbietern sind erheblich. "Vergleichsportale bieten zwar einen vermeintlichen Überblick, doch Vorsicht: Kein Portal berücksichtigt alle Kfz-Versicherer. Zudem gibt es zum Teil auch gravierende Unterschiede in den Leistungen einzelner Tarife. Ein umfassender Vergleich von Preis und Leistung ist also unerlässlich", rät Michael Müller, Abteilungsleiter Kfz-Versicherung der HUK-COBURG.Onlineportale arbeiten außerdem auf Provisionsbasis. Für jede vermittelte Police zahlt ihnen der betroffene Kfz-Versicherer eine Prämie. Sie sind also nur bedingt unabhängig.Manche günstigen Kfz-Versicherer wie zum Beispiel die HUK-COBURG - mit mehr als 14 Millionen versicherten Fahrzeugen Deutschlands größter Kfz-Versicherer - sind dort gar nicht vertreten. Daher lohnt sich immer auch eine parallele Anfrage bei günstigen Versicherern oder die Berechnung eines Angebots direkt auf deren Webseiten. So lassen sich auch Tarife finden, die auf Vergleichsportalen nicht gelistet sind.Zusätzliches Sparpotential ist möglichSelbst bei einem günstigen Anbieter lassen sich mit der Einbindung von Telematik-Tarifen Prämien noch einmal reduzieren. Denn Telematik belohnt sicheres, vorausschauendes Fahren. Bei entsprechender Fahrweise spart man meist ein paar Prozente. In der Autoversicherung der HUK-COBURG können jährlich bis zu 30 Prozent in der Kfz-Haftpflicht- und Kasko-Versicherung gespart werden. Und wer nach einem Kasko-Schaden bereit ist, sein beschädigtes Auto im Werkstattnetz des Versicherers reparieren zu lassen, kann beim Kasko-Beitrag von Nachlässen profitieren. Bei der HUK-COBURG sind es 20 Prozent. Weiteres Sparpotential steckt unter anderem in der Erhöhung des Selbstbehaltes.Die Medieninformation auf huk.de:Sonderkündigungsrecht (https://aem-hukde-pr/content/hukde/webcontent/presse/nachrichten/verbrauchertipps/sonderkuendigungsrecht.html?wcmmode=disabled)Die HUK-COBURG VersicherungsgruppeMit deutlich über 13 Mio. Kunden ist die HUK-COBURG der große Versicherer für private Haushalte mit traditionell preisgünstigen Angeboten von der Kfz-Versicherung über Haftpflicht-, Unfall-, Sach- und Rechtsschutzversicherung bis hin zur privaten Kranken-, der Lebens- sowie der privaten Rentenversicherung. Mit Beitragseinnahmen 2025 von rund 11 Mrd. Euro zählt sie zu den zehn größten deutschen Versicherungsgruppen. Traditioneller Schwerpunkt ist die Kfz-Versicherung: Mit 14,5 Mio. versicherten Fahrzeugen ist sie der größte deutsche Autoversicherer. In der Haftpflicht- und Hausratversicherung ist sie ebenfalls führend. Die HUK-COBURG mit Sitz in Coburg beschäftigte Ende 2025 insgesamt rund 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Weitere Informationen und Kontakt:HUK-COBURG UnternehmenskommunikationE-Mail: presse@huk-coburg.deGrit RenningTelefon: 09561-9622611E-Mail: presse@huk-coburg.deOriginal-Content von: HUK-COBURG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7239/6392171